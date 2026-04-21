La empresa de aguas de Málaga avanza en la devolución del dinero cobrado de más a casi 60.000 clientes

Un grifo de agua, en una imagen de archivo.

Las claves

Las claves Generado con IA Emasa devolverá 1,27 millones de euros a casi 60.000 clientes por un error en la facturación desde enero de 2013. El fallo se debió a un problema informático que concentró consumos estimados en un solo periodo, generando facturas más altas. El reembolso será automático: el 75% lo recibirá por transferencia y el resto mediante descuento en futuras facturas o contacto directo. La empresa ha implementado un nuevo sistema informático para evitar errores similares y revisará periódicamente las facturas estimadas hasta 2027.

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) avanzará el próximo jueves, 23 de abril, en el proceso de regularización de facturación tras detectar un desfase en los recibos de parte de sus clientes que se remonta a enero de 2013.

El fallo, localizado el pasado mes de diciembre, tiene su origen en la aplicación informática de clientes, que no adaptó correctamente el sistema de cálculo tras la entrada en vigor del reglamento andaluz del suministro de agua.

Como consecuencia, se generaron facturas más elevadas en determinados casos al concentrar el consumo en un único periodo en lugar de distribuirlo entre varios.

Tras una revisión más exhaustiva de los contratos, Emasa ha cifrado en 59.315 los clientes afectados, lo que representa aproximadamente el 18% de los 327.204 contratos existentes en el periodo analizado.

La cuantía total a devolver asciende a 1.268.266 euros, con una media de 21,38 euros por cliente, una cifra inferior a la estimación inicial presentada en febrero, que hablaba de más de 68.000 afectados y cerca de 1,85 millones de euros.

Un error vinculado a consumos estimados

El problema afecta a aquellos casos en los que no se pudo realizar la lectura real del contador y se recurrió a estimaciones, ya fuera por averías en dispositivos electrónicos o por la imposibilidad de acceso a los contadores.

Según la normativa autonómica, estos consumos deben regularizarse posteriormente repartiendo el gasto entre los distintos periodos. Sin embargo, Emasa mantuvo un sistema que concentraba todo el consumo en una única factura, lo que facilitaba que se alcanzaran tramos tarifarios más altos y, por tanto, importes más elevados.

Esta situación ha afectado exclusivamente a clientes con tarifa doméstica, ya que son los únicos sujetos a un sistema de bloques de consumo progresivos.

El Consejo de Administración de Emasa analizará un informe de la Asesoría Jurídica que avala la devolución de las cantidades cobradas de más desde enero de 2013, pese a que el plazo habitual de reclamación es de cinco años.

Una vez superado este trámite, se activará el procedimiento de devolución, que incluirá no solo las cuotas variables de abastecimiento, saneamiento o depuración, sino también impuestos e intereses legales.

Así será la devolución a los clientes

El proceso se realizará de forma automática y sin necesidad de que los usuarios realicen gestiones:

El 75% de los clientes , con recibos domiciliados, recibirán el importe mediante transferencia bancaria.

, con recibos domiciliados, recibirán el importe mediante transferencia bancaria. A los no domiciliados se les descontará en próximas facturas.

En el caso de clientes dados de baja, se intentará realizar transferencia o contactar directamente.

Además, Emasa ha habilitado un teléfono gratuito para resolver dudas y ofrecer información a los afectados.

En paralelo, la empresa municipal ya ha contratado un nuevo sistema informático que corregirá este tipo de incidencias de forma automática y que estará plenamente operativo a finales de 2027.

Hasta entonces, se implementarán revisiones periódicas para detectar posibles desviaciones en facturas con consumos estimados y proceder a su corrección.

Por otro lado, el consejo abordará la solicitud de revisión de precios presentada por la empresa ACSA, adjudicataria del mantenimiento de redes de abastecimiento y saneamiento.

La propuesta es rechazarla al considerar que la revisión es potestativa, no puede aplicarse con carácter retroactivo y fue solicitada una vez finalizado el contrato.