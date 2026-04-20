Frenazo al macrocentro de Tomás Olivo, el 'rey de los centros comerciales', en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado inicialmente la tramitación del macrocentro comercial impulsado por Tomás Olivo en el polígono la Azucarera. El proyecto necesita subsanar numerosas deficiencias, especialmente relacionadas con la movilidad y los accesos desde las carreteras cercanas. Aunque se inadmite el trámite, los técnicos municipales consideran adecuado el cambio de uso del suelo de productivo a comercial. El complejo proyectado prevé 115.000 metros cuadrados de superficie comercial, casi el doble que el Centro Comercial Rosaleda y similar a La Cañada de Marbella.

El ambicioso plan de Tomás Olivo, el rey de los centros comerciales en España, de levantar un gran complejo estilo La Cañada en Málaga capital, sufre un primer revés de consideración.

El Ayuntamiento de Málaga tiene previsto aprobar este martes en la Junta de Gobierno Local la inadmisión a trámite de la propuesta presentada meses atrás para impulsar este complejo mediante un Plan de Reforma Interior (PRI) en el polígono la Azucarera.

La decisión del equipo de gobierno toma como punto de partida un informe emitido por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo en el que destacan que la documentación puesta sobre la mesa por el empresario murciano debe ser sometida a numerosas subsanaciones.

Aunque sin precisión exacta, buena parte de ellas está relacionada con la movilidad y los accesos desde las carreteras del entorno.

De hecho, la pastilla de suelo elegida por Olivo para este centro comercial está localizada en un punto especialmente sensible en materia de tráfico.

Se trata de una especie de isla del polígono Azucarera, situada en las proximidades del Martín Carpena, al sur, y del Málaga Nostrum, al norte. Esto eleva la dificultad de encaje de un complejo que, en caso de ver la luz, se convertiría en punto de atracción de miles de personas.

Visto bueno al uso comercial

La inadmisión a trámite, sin embargo, no entierra la operación. De hecho, hay previstas nuevas reuniones técnicas. Las fuentes municipales consultadas subrayan que la propuesta de cambio de uso del terreno, que pasaría de productivo a comercial, cuenta con el visto bueno de los técnicos.

Es decir, se considera que es una transformación adecuada. Lo que queda por madurar de manera clara es la manera en la que se formaliza ese nuevo uso.

El plan de Olivo, de partida, es el de ejecutar un complejo con unos 115.000 metros cuadrados de superficie comercial y una inversión de entre 130 y 150 millones de euros...

Si bien la extensión completa de las fincas ronda los 80.000 metros cuadrados, las futuras edificaciones ocuparían una huella de unos 45.000 metros.

Números que ponen de manifiesto la magnitud de la operación inmobiliaria a la que desde finales de 2025 viene dando forma el rey de los centros comerciales en España.

De la mano del estudio de Ángel Asenjo, Olivo abrió el pasado mes de enero formalmente ante la Gerencia de Urbanismo el camino para tramitar una iniciativa que ya se demuestra de enorme complejidad.

A la espera de nuevos acontecimientos, será clave la capacidad de Olivo de responder a las necesidades planteadas por Urbanismo, por un lado, y disponer del aval de la Dirección General de Carreteras.

Este primer revés pone en entredicho el deseo del empresario de que este centro comercial sea una realidad en 2029.

Para contextualizar la dimensión del proyecto impulsado por Olivo sirva decir que los 115.000 metros de techo pretendidos casi duplican los 60.000 metros del Centro Comercial Rosaleda, uno de los más populares de la capital de la Costa del Sol, y están poco por debajo de la superficie de La Cañada, en Marbella.