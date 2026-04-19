Tu Tienda, la mercería que sobrevive en el centro de Málaga desde 1928: "Ahora todo son bares y apartamentos"

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Las claves Generado con IA La mercería Tu Tienda, fundada en 1928, es uno de los últimos comercios tradicionales que resisten en el centro histórico de Málaga. El establecimiento, gestionado actualmente por María del Mar García, ha visto cómo el entorno se transformaba en una zona dominada por bares, restaurantes y apartamentos turísticos. El encarecimiento de los locales ha provocado la desaparición de la mayoría de mercerías, ferreterías y tiendas de barrio en el centro de Málaga. La clientela fiel y el trato cercano siguen siendo claves para la supervivencia de Tu Tienda tras casi un siglo de historia.

En la pequeña calle Marqués del centro histórico de Málaga sobrevive un negocio que ha visto pasar casi un siglo de historia. La mercería Tu Tienda, fundada en 1928, es hoy uno de los últimos ejemplos de comercio tradicional en una zona cada vez más dominada por el turismo.

“Siempre ha estado aquí”, cuenta María del Mar García, actual responsable del establecimiento desde hace 12 años. El local, explica, fue en su origen mucho más grande y llegó a contar con una decena de empleados, funcionaba tanto al por mayor como para el público general.

Con el paso del tiempo, el negocio fue reduciéndose hasta quedar en manos de un único propietario. Tras su jubilación, García tomó el relevo, manteniendo la esencia de la tienda pero esta vez a una escala más pequeña.

En estos años, el entorno ha cambiado profundamente. “Antes en esta calle apenas había negocios. Ahora está más bonita, pero todo ha cambiado”, señala. La transformación del centro, impulsada en gran parte por el turismo, ha provocado la desaparición progresiva de comercios tradicionales.

Esta transformación también se refleja en el comercio. “Todo se está convirtiendo en bares, restaurantes o apartamentos turísticos”, explica María del Mar García. El aumento de los precios de los locales, añade, hace imposible mantener negocios tradicionales como este.

El resultado es un paisaje comercial muy distinto al de hace apenas una década. Según García, en el centro de Málaga apenas quedan ya tres mercerías, y han desaparecido prácticamente todas las ferreterías y muchas tiendas de barrio.

Fachada de la mercería.

A pesar de ello, la clientela se mantiene. “Viene todo tipo de gente, jóvenes y mayores. Y muchos siguen viniendo desde hace años”, afirma. En sus estanterías siguen predominando los mismos productos de siempre: botones, encajes, bordados y artículos de costura.

Para García, la clave está en el trato cercano: “Lo que más me gusta es la atención con el público”. Una filosofía que, casi 100 años después de su apertura, sigue dando sentido a este pequeño negocio que resiste en el corazón de la ciudad.

En un centro cada vez más orientado al turismo, negocios como esta mercería se han convertido en una rareza. Sin embargo, su continuidad demuestra que todavía queda espacio para el comercio de proximidad y el trato cercano que durante décadas ha dado vida a las calles de Málaga.