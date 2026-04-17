Amenaza de muerte a su hijo de seis años y a su ex en Málaga: le habían pedido que abandonara la casa

La plaza de Cruz de Humilladero con su hermosa protagonista. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Málaga acusado de amenazar de muerte a su exmujer y a su hijo de seis años. La víctima se refugió en una habitación junto al menor, mientras el hombre intentaba acceder violentamente usando un destornillador y profería amenazas. La mujer ya estaba incluida en el Sistema VioGén por un episodio previo de violencia, aunque no tenía medidas cautelares en vigor en ese momento. El detenido fue trasladado a dependencias policiales e informado de sus derechos y motivos del arresto.

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género después de que, supuestamente, amenazara de muerte a su exmujer cuando esta le pidió que abandonara la vivienda familiar.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril, en torno a las 23.15 horas, en el distrito de Cruz del Humilladero. Según ha informado la Policía Local, la víctima alertó de que su expareja se había presentado en el domicilio y la había amenazado de muerte. Ante la situación, se refugió en una habitación junto a su hijo, de seis años, mientras el hombre comenzaba a clavar con violencia un destornillador en la puerta, al tiempo que continuaba profiriendo amenazas contra ambos.

La mujer está incluida en el Sistema VioGén tras un episodio anterior de violencia registrado meses atrás, aunque en el momento de los hechos no tenía ninguna medida cautelar en vigor, según han precisado las mismas fuentes.

El hombre fue finalmente detenido y trasladado a dependencias policiales, donde fue informado de los motivos de su arresto y de los derechos que le asisten.

Desde la Policía Local recuerdan que cualquier víctima de violencia de género, así como quienes tengan conocimiento de un caso, pueden llamar al teléfono gratuito 016, un servicio confidencial, anónimo y que no deja rastro en la factura.

El Ayuntamiento de Málaga dispone además del Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), atendido por abogadas especializadas, que ofrece asistencia presencial y telefónica a través del 010 y el 679 661 800 durante las 24 horas del día.