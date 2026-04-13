Investigan un nuevo tiroteo en La Trinidad la madrugada del domingo: no hay heridos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional investiga un tiroteo ocurrido en la plaza Bravo, en La Trinidad, la madrugada del 12 de abril. No se registraron heridos ni impactos de bala en viviendas tras el incidente. En el lugar se hallaron vestigios balísticos y, hasta el momento, no hay detenidos. La zona ha registrado otros tiroteos este año, y la policía estudia posibles conexiones entre los hechos.

La Policía Nacional investiga un incidente con uso de armas de fuego en plaza Bravo, en La Trinidad. Las detonaciones se produjeron la madrugada del día 12 de abril, sobre las 04:50 horas. No constan heridos, ni tampoco impactos de bala en viviendas.

En el lugar se hallaron vestigios balísticos, que fueron intervenidos en la correspondiente inspección ocular. Por el momento, han indicado fuentes policiales, no se han practicado detenciones.

No es la primera vez que La Trinidad registra incidentes de este tipo. En enero, el barrio ya fue escenario de dos tiroteos en menos de 24 horas. El primero se produjo en la madrugada del 16 de enero, sobre las 02:40 horas, con varios avisos por detonaciones atribuidas a distintos individuos; los impactos afectaron a tres inmuebles y se hallaron elementos balísticos en la zona, aunque no hubo heridos.

Menos de un día después, en la noche del 17 de enero, se repitieron las detonaciones, esta vez en la zona de las calles Mármoles y Puente. La Policía Nacional investiga si ambos sucesos están relacionados entre sí, y también si guardan alguna conexión con el ocurrido el pasado 12 de abril.

