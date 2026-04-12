Málaga rompe barreras en su Metro con una nueva guía de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual

Imagen de la presentación de la nueva guía lectora del Metro de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Metro de Málaga lanza una Guía de Lectura Fácil para personas con discapacidad intelectual o dificultades lectoras, en colaboración con Aproinla. La guía elimina barreras cognitivas, facilitando el uso del metro de forma intuitiva y sencilla para todos los usuarios. La iniciativa forma parte de la estrategia de responsabilidad social del suburbano, que ya fue pionero en lograr el certificado de Accesibilidad Universal de AENOR en 2019. La publicación cumple con la norma UNE 153101:2018 EX y refuerza el compromiso del Metro de Málaga con el transporte inclusivo y accesible.

Málaga da un paso gigante hacia la inclusión total. Metro de Málaga ha lanzado una Guía de Lectura Fácil pensada para personas con discapacidad intelectual o dificultades lectoras, creada junto a la asociación Aproinla.

Presentada en la estación El Perchel, esta herramienta elimina barreras cognitivas para que todos puedan usar el suburbano sin complicaciones, de manera intuitiva y sencilla.

La acción forma parte de la estrategia de responsabilidad social y vocación de servicio al ciudadano del suburbano malagueño.

La gestión técnica del proyecto ha corrido a cargo de Aproinla, que ha destacado la relevancia de que los transportes públicos "apuesten decididamente por la discapacidad cognitiva, permitiendo que las personas ganen en autonomía y seguridad al desplazarse por la ciudad".

Desde la Agrupación Málaga Accesible, Alfredo de Pablos y Paco Torres han puesto en valor la "colaboración continua" que mantienen con el suburbano, señalando a Metro de Málaga como un referente en la escucha activa a las necesidades del colectivo de personas con discapacidad.

Por su parte, Fernando Lozano, director de la empresa responsable de la concesión del ferrocarril urbano, ha subrayado que la accesibilidad es un pilar fundamental en la gestión del Metro.

"Creemos firmemente que el transporte público debe ser 100% accesible. Con la presentación de esta Guía de Lectura Fácil, damos un paso más para conseguir este objetivo, acercando aún más el Metro a las personas con algún tipo de discapacidad".

La nueva publicación está escrita y publicada siguiendo la normalización de Lectura Fácil, conforme a la Norma UNE 153101:2018 EX.

Con esta guía, Metro de Málaga sigue la línea de transporte inclusivo, adaptando sus recursos informativos a las pautas internacionales de lectura fácil para no dejar a nadie atrás.

Fue el primer operador ferroviario español en obtener en 2019 el certificado de Accesibilidad Universal de AENOR (según la norma UNE 170001-2), garantizando un diseño sin barreras arquitectónicas.