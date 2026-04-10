Dos chicas devuelven una cartera con 1.332 euros en Málaga a un trabajador que atiende a personas con discapacidad

Las claves nuevo Generado con IA Dos estudiantes universitarias de Ardales encontraron una cartera con 1.332,50 euros en Málaga y la entregaron a la Policía Local. La cartera contenía dinero en efectivo y documentación personal, como tarjeta de crédito, permiso de conducir y tarjeta sanitaria. El propietario, un hombre de 42 años que trabaja atendiendo a personas con discapacidad, recuperó sus pertenencias gracias a la intervención de las jóvenes. El dinero estaba destinado a pagar la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja el dueño de la cartera.

Agentes del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga han devuelto a su propietario, un hombre de 42 años, una cartera con documentación y dinero que había perdido en plena vía pública. El objeto fue encontrado por dos jóvenes estudiantes de 19 y 21 años, naturales del municipio malagueño de Ardales, que actualmente cursan sus estudios universitarios en la capital.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, las jóvenes avisaron a los agentes en cuanto se percataron del hallazgo. Una patrulla se desplazó hasta el inmueble en el que ambas se alojan y allí hicieron entrega de la cartera, en cuyo interior había 1.332,50 euros en efectivo, además de documentación personal como tarjeta de crédito, permiso de conducir y tarjeta sanitaria.

A partir de ese momento, los policías iniciaron las gestiones para localizar al dueño. Finalmente lograron contactar con él y citarlo en dependencias del GIAA, donde pudo recuperar todas sus pertenencias. El hombre, visiblemente agradecido, aseguró que no sabía en qué momento había extraviado la cartera.

También explicó que el dinero que llevaba encima estaba destinado a pagar la reparación de una furgoneta de la empresa en la que trabaja, dedicada a la atención de personas con diversidad funcional. Un pequeño gesto que, en este caso, evitó un problema mucho mayor y dejó una historia de civismo que bien podría haber pasado desapercibida en medio del ruido de la ciudad.