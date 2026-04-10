Casero niega un "tapón" en la Gerencia de Urbanismo y reta a Con Málaga a acudir a los tribunales

Las claves nuevo Generado con IA La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, niega que exista un "tapón" en la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas en Málaga. Casero reta a Con Málaga a acudir a los tribunales si creen que hay paralización intencionada de expedientes y defiende la actuación conforme al reglamento. Desde 2023 se han abierto 2.132 expedientes de infracciones, de los que 724 ya están finalizados; actualmente hay cerca de 9.000 asuntos internos en trámite. La edil destaca el aumento de la actividad inspectora, con casi 600 expedientes abiertos en 2024, y defiende el trabajo de los técnicos municipales.

La batalla política por la gestión urbanística en Málaga capital sube de temperatura. La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha respondido este viernes con dureza a las acusaciones de Con Málaga sobre un supuesto bloqueo en los expedientes de infracciones y ha rechazado de plano que exista un "tapón" en la Gerencia de Urbanismo.

La edil del PP ha elevado la confrontación al considerar que insinuar retrasos deliberados supone una acusación "muy grave", hasta el punto de invitar directamente a la portavoz adjunta del grupo de izquierdas, Toni Morillas, a acudir a los tribunales si sospecha que algún expediente ha sido paralizado de forma intencionada.

"Es rigurosamente falso, es mentira", ha afirmado Casero en una comparecencia ante los medios en la que ha defendido que todos los procedimientos se tramitan conforme al reglamento y que la duración depende exclusivamente de la gravedad de cada caso y de los distintos hitos administrativos.

Respuesta al discurso del "bloqueo"

La reacción de la responsable de Urbanismo llega después de que Con Málaga denunciara un supuesto atasco en la resolución de expedientes por infracciones urbanísticas, una crítica que Casero ha calificado de "inexacta" y basada en una lectura parcial de la información facilitada por el Ayuntamiento.

Para desmontar ese relato, la concejala ha detallado el itinerario que sigue cualquier expediente: desde la denuncia o inspección de oficio, pasando por los informes técnicos y jurídicos, hasta posibles decretos de paralización, restablecimiento de la legalidad, sanciones, alegaciones y recursos.

Según ha explicado, muchos de estos procedimientos incorporan hasta ocho hitos administrativos y pueden derivar en 12 multas coercitivas, lo que convierte cada caso en un proceso complejo y muy reglado.

"Todos y cada uno de los expedientes tienen un punto procesal concreto y una causa por la que siguen abiertos", ha insistido, negando que la permanencia de asuntos sin cerrar responda a inacción política.

Uno de los argumentos más contundentes utilizados por Casero ha sido el volumen de trabajo acumulado históricamente por el servicio de disciplina.

Desde su creación, Urbanismo ha tramitado 48.365 expedientes de infracciones, de los que el 74% ya están resueltos. Solo desde 2023, coincidiendo con su etapa al frente del área, se han abierto 2.132 expedientes, con 724 ya finalizados.

La concejala ha admitido que algunos asuntos se alargan, pero lo ha vinculado a la complejidad de los expedientes, que en conjunto suman cerca de 9.000 asuntos internos pendientes de diferentes pasos administrativos.

Su tesis es clara: no hay atasco, sino una carga de trabajo elevada en procedimientos especialmente delicados, donde no es lo mismo resolver una infracción leve que una grave o muy grave.

Defensa cerrada de los técnicos

Más allá del pulso político, Casero ha querido poner el foco en la plantilla de la Gerencia y ha defendido el trabajo de los funcionarios del área.

Actualmente, el departamento de licencias cuenta con 88 técnicos, de los que 19 están adscritos directamente al servicio de disciplina urbanística e infracciones.

La edil ha asegurado que no permitirá que se siembre la sospecha sobre estos profesionales y ha llegado a calificar de "auténtica calumnia" las acusaciones de que exista una paralización intencionada.

"No voy a permitir que se hagan acusaciones ni contra el equipo de gobierno ni contra los técnicos", ha insistido.

Más inspección que nunca

Casero también ha utilizado la actividad inspectora como prueba de que el sistema funciona. Según sus datos, en 2024 se abrieron casi 600 expedientes de infracciones urbanísticas, una cifra que más que duplica el mejor dato anterior, registrado en 2017 con 258.

Para la concejala, esta evolución confirma que el plan de inspección impulsado por Urbanismo en los últimos años está dando resultados y elevando la capacidad de detección y respuesta municipal.

En respuesta a las declaraciones de Casero, Morillas ha insistido en que si el PP "no tiene nada que esconder" ponga en marcha una Comisión de Investigación sobre los procedimientos de infracciones urbanísticas.