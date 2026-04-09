Atención, conductores: el barrio de la Victoria de Málaga sufrirá cortes parciales de tráfico durante todo el fin de semana

Las claves nuevo Generado con IA El barrio de la Victoria en Málaga sufrirá cortes parciales de tráfico durante todo el fin de semana por trabajos de reparación de Emasa. Los cortes se realizarán en la calle Victoria, afectando solo a la circulación en sentido norte, desde la plaza de la Merced hasta la plaza de la Victoria. El tráfico en sentido sur se mantendrá y el suministro de agua no se verá afectado por las obras. Las líneas de autobús 1, 36, 37, C2 y N2 modificarán su recorrido en sentido norte, utilizando el Paseo Salvador Rueda y las calles Ferrándiz y Pedro de Quejana.

Si tiene usted que coger el coche este fin de semana por el entorno del barrio de la Victoria, debe saber que habrá varias afectaciones al tráfico en la zona con motivo de los trabajos de reparación por parte de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) de una avería en un tramo de la red arterial de abastecimiento.

Concretamente, los cortes de tráfico se realizarán en la calle Victoria (distrito Centro), pero los trabajos no afectarán al suministro. La actuación prevista se llevará a cabo desde mañana viernes, a partir de las 9:30 horas, hasta el lunes (incluido), periodo en el que permanecerá cortada la circulación sentido norte de la calle Victoria, desde la plaza de la Merced hasta la plaza de la Victoria, manteniéndose el tráfico en sentido sur.

Los autobuses de la EMT cuyo recorrido discurre por calle la Victoria en sentido norte (líneas 1, 36, 37, C2 y N2) establecerán un nuevo itinerario alternativo por el Paseo Salvador Rueda y las calle Ferrándiz y Pedro de Quejana.