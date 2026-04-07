Málaga reparte 90.000 euros entre las cofradías tras la Semana Santa para pagar velas, flores y música

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga destina 90.000 euros en subvenciones a las cofradías y hermandades de Semana Santa para gastos de flores, velas y música. Cada entidad podrá recibir 2.195,12 euros si acredita un gasto superior a 3.000 euros en los conceptos subvencionables. La solicitud debe presentarse de forma electrónica en un plazo de 20 días hábiles tras la publicación de la convocatoria. Las ayudas buscan apoyar la Semana Santa de Málaga y exigirán la inclusión de la imagen corporativa municipal en la difusión publicitaria de las entidades beneficiarias.

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde este martes a la convocatoria pública de subvenciones dirigida a las cofradías y hermandades de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa para este año 2026.

El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local destina 90.000 euros para ayudar a financiar los gastos de flores, velas y acompañamiento musical de las corporaciones que han procesionado esta Semana Santa.

Según las bases, a cada entidad le corresponderá una cuantía de 2.195,12 euros, siempre que cumpla los requisitos y acredite haber incurrido en un gasto superior a 3.000 euros, IVA incluido.

Los conceptos subvencionables son la compra de velas, flores y la contratación de bandas de música, siempre que hayan sido necesarios para poder realizar la salida procesional en la Semana Santa de 2026.

Las entidades deberán justificar los gastos mediante facturas de este año y la ayuda será compatible con otras subvenciones que puedan recibir. A cambio, deberán incluir la imagen corporativa municipal en sus soportes de difusión publicitaria.

La solicitud se presentará exclusivamente por vía electrónica, preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu), dirigida al Área de Cultura y Patrimonio Histórico.

El plazo para presentar solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Cada cofradía o hermandad solo podrá presentar una solicitud y el abono de la subvención se hará en un único pago mediante transferencia bancaria.

El Consistorio subraya que el objetivo es apoyar una de las manifestaciones culturales más relevantes de la ciudad y favorecer que las procesiones sigan proyectando la imagen de Málaga en el exterior.