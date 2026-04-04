Málaga se queda sin barrios asequibles: Huelin, Pedregalejo y Trinidad superan ya los 4.000 euros el metro cuadrado

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de la vivienda en Málaga capital alcanza los 3.720 euros/m², con subidas del 12,1% interanual. Barrios populares como Huelin, Pedregalejo y Trinidad ya superan los 4.000 euros/m², dificultando el acceso a la vivienda a las rentas medias. Algunas zonas experimentan incrementos de hasta el 35%, como Los Castillejos–La Trinidad, mientras que la fachada marítima supera los 7.000 euros/m². Incluso en la periferia urbana y barrios históricamente asequibles, los precios suben con fuerza y ya apenas quedan opciones por debajo de los 2.500 euros/m².

Ya no hay barrio en Málaga en el que comprar una vivienda sea asequible. Hasta los espacios urbanos históricamente vinculados a la clase obrera se han convertido en plazas casi inexpugnables para el bolsillo de la inmensa mayoría de potenciales compradores, superando la barrera de los 4.000 euros el metro cuadrado.

La demostración de esta nueva realidad queda plasmada en el último informe elaborado por el portal Idealista, que eleva el precio medio de la vivienda en la capital de la Costa del Sol a los 3.720 euros por metro cuadrado.

Esto supone una subida del 12,1% respecto a marzo de 2025. El incremento consolida máximos históricos y confirma que el encarecimiento ya no se limita a las zonas prime, sino que alcanza de lleno a los barrios populares de toda la vida.

La Carretera de Cádiz deja de ser la gran reserva asequible de la ciudad. En La Luz-El Torcal el valor medio se dispara un 20,6%, hasta alcanzar los 3.291 €/m², mientras que La Princesa–Huelin asciende hasta los 4.043 €/m² con un repunte del 18,6%.

En primera línea, el Paseo Marítimo Oeste-Pacífico se dispara hasta los 7.103 €/m² (+24,2%), niveles comparables a los de la Malagueta, mientras que Finca el Pato–Torre del Río se mantiene en 6.298 €/m² pese a corregir un 5% tras años de fuertes alzas.

Del Centro a Huelin: el encarecimiento se hace transversal

En el corazón de la ciudad, el Centro Histórico alcanza los 5.961 €/m², con una subida del 10%, mientras que el Ensanche Centro-Soho se sitúa en 5.508 €/m² tras encarecerse un 14,4%.

La presión se desplaza también hacia Bailén-Miraflores, donde Los Castillejos–La Trinidad rompe la barrera de los 4.000 €/m² y lidera el ranking de subidas con un 35,1% interanual.

En el distrito Este, Malagueta-Monte Sancha continúa como una de las zonas más caras de la ciudad, con 7.129 €/m² y una subida del 11%, impulsada por la demanda de primera línea de mar y el tirón del comprador internacional.

Pedregalejo-Morlaco confirma su transformación en enclave residencial de alto nivel, con un precio medio de 5.084 €/m² y un incremento anual del 25,9%.

Teatinos, históricamente asociado a clase media y vida universitaria, consolida su salto de categoría: la zona El Tejar-Hacienda Bizcochero alcanza los 4.199 €/m², con una subida del 20,6%, reflejando la presión por la vivienda nueva y el interés tanto de compradores como de inversores de alquiler de larga duración.

Un mercado cada vez más tensionado

La lectura de conjunto apunta a un mercado extraordinariamente tensionado: el precio medio de la ciudad crece un 12,1%, pero muchos barrios clave (desde Castillejos-Trinidad a Huelin, La Luz, Teatinos o Pedregalejo) escalan entre el 20% y el 35% anual.

Con barrios populares superando ya los 4.000 €/m² y los frentes marítimos por encima de los 7.000 €/m², el acceso a la propiedad se complica para las rentas medias locales, mientras Málaga se consolida en el mapa de capitales europeas de primera línea a precios de élite.

Además del tirón en los barrios más caros y en la fachada marítima, el informe de Idealista refleja cómo la presión de precios se extiende a los distritos tradicionalmente populares del interior de la ciudad.

Mangas Verdes-Las Flores roza ya los 2.500 euros por metro cuadrado y se dispara un 27,9% interanual, mientras que La Florida-Parque Norte se acerca a los 3.000 €/m² con una subida del 23,9%, lo que evidencia que los “refugios” asequibles empiezan a desaparecer también en la periferia urbana.

En paralelo, zonas de clase media consolidada como Cortijo de Maza-Finca Monsálvez-El Olivar (2.624 €/m², +12,8%) o Ciudad Jardín (2.518 €/m², +8,7%) avanzan con fuerza, alejándose cada vez más del rango de precios asumible para los salarios locales.

Incluso allí donde el informe apunta a cierta tregua, como en Churriana, que prácticamente repite precio (2.564 €/m², -0,1%), o en Olletas-Sierra Blanquilla, que se mantiene cerca de los 3.000 €/m² con un incremento moderado (+1,9%), los valores absolutos confirman que el suelo del mercado malagueño se ha elevado de manera estructural.

La foto de conjunto es la de una ciudad donde cada vez es más difícil encontrar vivienda por debajo de 2.500 €/m², con barrios populares que encadenan subidas de dos dígitos y un proceso de desplazamiento silencioso de las familias hacia la segunda corona metropolitana.

Los barrios que más se encarecen en Málaga capital