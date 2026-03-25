Málaga cierra al baño parte de la playa del Campo de Golf al detectar E. coli tras la rotura de dos tuberías en el Guadalhorce

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha cerrado al baño la zona de Arraijanal en la playa del Campo de Golf tras detectar la bacteria E. coli en el agua. La presencia de E. coli se debe a la rotura de dos tuberías de saneamiento en el Guadalhorce, dañadas por la crecida del río tras intensas lluvias. Emasa ha parado las estaciones de bombeo y está derivando las aguas residuales mar adentro mediante un emisario submarino para evitar vertidos al río. Actualmente se ejecutan obras para canalizar provisionalmente el agua residual y reparar la infraestructura, con previsión de finalizar en aproximadamente un mes.

El Ayuntamiento de Málaga ha ordenado el cierre al baño de la zona de Arraijanal de la playa del Campo de Golf como medida preventiva después de que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía haya detectado presencia de la bacteria E. coli en las muestras de agua tomadas en este tramo del litoral.

Según ha informado el Consistorio, el origen del problema está en la rotura de dos tuberías de la red de saneamiento que cruzan el cauce del río Guadalhorce, dañadas por la crecida registrada tras las intensas lluvias del último fin de semana de diciembre, que erosionaron uno de los apoyos de la estructura portante y provocaron la caída al río de un tramo de unos 50 metros.

En cuanto se tuvo conocimiento de la incidencia, el Ayuntamiento señalizó la zona afectada y recomendó evitar el baño, además de comunicar el episodio a las autoridades competentes.

De acuerdo con el Reglamento de Vertidos de Andalucía, la Empresa Municipal de Aguas (Emasa) paralizó las estaciones de bombeo de Guadalmar y Campo de Golf para impedir vertidos directos al río, derivando las aguas residuales mar adentro a través de un emisario submarino de 475 metros de longitud.​

Paralelamente, Emasa trabaja desde comienzos de año en una solución estructural que pasa por priorizar la construcción de un tramo de la futura red de aguas regeneradas para el riego de instalaciones de la zona oeste de la ciudad y de Torremolinos, de forma que ese tramo, ubicado a la altura del punto donde se produjo la rotura, pueda utilizarse de manera reversible.

En la práctica, permitirá canalizar de forma provisional el agua residual hacia la estación depuradora del Guadalhorce mientras se repara definitivamente la infraestructura dañada.​

Estas obras, adjudicadas a la UTE formada por PTOC y UC10, se ejecutan desde principios de año y el Ayuntamiento estima que podrán estar finalizadas en aproximadamente un mes, plazo tras el cual se prevé restablecer el sistema de saneamiento y revisar la afección sobre la calidad del agua de baño en Arraijanal.