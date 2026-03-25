Agarrones en el cuello y empujones contra los buzones: arrestan a un joven por violencia de género en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 21 años fue detenido en Málaga por presunta violencia de género contra su pareja en el distrito Bailén-Miraflores. La víctima relató que el agresor le arrebató las llaves, la agarró por el cuello, rompió su collar y la empujó contra los buzones. La mujer logró escapar y refugiarse en casa de una vecina antes de que la Policía detuviera al presunto agresor. El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición judicial tras los hechos.

Agentes de la Policía Local de Málaga han detenido a un joven de 21 años como presunto autor de un delito de violencia de género hacia su pareja.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:40 horas de la madrugada del viernes al sábado 14 de marzo en el distrito Bailén-Miraflores cuando policías locales se personaron en el lugar tras ser requeridos.

A su llegada, identificaron al presunto agresor tras localizarlo en el portal de un bloque.

Mientras uno de los policías se entrevistaba con él, el otro localizaba y asistía a la víctima.

Según relató, el individuo comenzó a agredirla en el portal del bloque, arrebatándole las llaves y lanzándolas contra el suelo, tras lo que, presuntamente, la agarró por el cuello, llegando a romperle el collar que llevaba puesto, y propinándole varios empujones contra los buzones.

La víctima logró zafarse y subió a la casa de una vecina.

El individuo fue detenido y trasladado a dependencias policiales, para, posteriormente ser puesto a disposición judicial.

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.