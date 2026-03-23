Tres niños y dos adultos, evacuados tras un accidente de tráfico entre dos vehículos en la A-7, en Málaga capital

Una imagen del colapso en la carretera tras el golpe.

Las claves nuevo Generado con IA Seis personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por Málaga capital. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 984, en la bifurcación con la A-45 en sentido Rincón de la Victoria. Cinco de los heridos, entre ellos tres menores de 12 y 15 años y dos adultos de 37 y 56 años, fueron trasladados al Hospital Carlos Haya. El accidente, que involucró a dos vehículos, movilizó a los servicios de emergencia, Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de la vía.

Seis personas han resultado heridas, entre ellas tres menores, en un accidente de tráfico registrado esta mañana en la A-7 a su paso por Málaga capital, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar a la altura del kilómetro 984, en la bifurcación con la A-45 en sentido Rincón de la Victoria. El teléfono 1-1-2 ha recibido pasadas las 11.00 horas la primera de varias llamadas que alertaban de una colisión entre dos vehículos en la que había personas heridas.

De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Seis personas han resultado heridas en el siniestro, de las cuales cinco han requerido traslado hospitalario. Los servicios sanitarios las han evacuado al Hospital Carlos Haya. Se trata de dos menores de 12 años y una de 15, así como dos varones de 37 y 56 años.