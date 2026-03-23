Málaga lanza 5 millones de euros en ayudas para rehabilitar viviendas y atajar humedades en la barriada de Las Flores

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga destina 5 millones de euros a ayudas para rehabilitar viviendas y combatir humedades en la barriada de Las Flores. Las subvenciones incluyen tres millones para obras en edificios residenciales de Málaga, con especial atención a la rehabilitación del centro histórico y barriadas. Una línea de ayudas, dotada con dos millones, está dirigida a eliminar humedades y mejorar instalaciones en la barriada de Las Flores, tras diagnóstico técnico de EMASA. Las ayudas cubren intervenciones como aislamiento acústico, mejoras en instalaciones de agua y saneamiento, y están destinadas a propietarios, arrendatarios y usufructuarios.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), pone en marcha dos nuevas convocatorias de subvenciones, por un importe total de cinco millones de euros, destinadas a impulsar la rehabilitación de edificios en Málaga y a ejecutar obras urgentes contra las humedades en la barriada de Las Flores (Ciudad Jardín).

Ambos planes se publican en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este lunes, quedando abierto el plazo de 60 días naturales para la presentación de solicitudes.

La primera de las líneas, dotada con tres millones con cargo a los presupuestos del IMV de los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029, está orientada al fomento de la rehabilitación, adecuación y reparación de edificios residenciales en el término municipal de Málaga.

Podrán acogerse a estas ayudas propietarios, arrendatarios y usufructuarios debidamente autorizados por la propiedad de inmuebles ubicados en la ciudad.

​Esta convocatoria financia tres grandes bloques: subvenciones a la rehabilitación del centro (actuaciones parciales sobre edificios), subvenciones a la rehabilitación de barriadas y subvenciones de rehabilitación especial.

Dentro de esta última se articulan cuatro tipos de actuaciones: desde la conservación y reconstrucción de edificios que ayuden a revitalizar el centro histórico y barriadas, hasta intervenciones en inmuebles fuera del centro cuyo estado estructural aconseje rehabilitaciones parciales o especiales.

​El texto incorpora también una línea específica para mejorar el aislamiento acústico de viviendas situadas en zonas donde el mapa estratégico de ruido de Málaga fija niveles iguales o superiores a 65 decibelios, así como en áreas declaradas acústicamente saturadas.

Además, se contempla un programa para rehabilitar viviendas cuyos propietarios se comprometan a destinarlas al alquiler habitual y permanente, con una renta máxima de 7,52 euros por metro cuadrado construido al mes, y a familias inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas.

En el caso de las líneas de rehabilitación parcial del Centro histórico y de barriadas, las ayudas solo podrán dirigirse a edificios residenciales destinados a vivienda habitual y permanente, quedando expresamente fuera de subvención los inmuebles destinados a hoteles, alojamientos turísticos, oficinas u otros usos análogos.

Plan de choque en Las Flores

La segunda convocatoria, con un presupuesto de dos millones de euros para los ejercicios 2026 y 2027, se centra exclusivamente en la barriada de Las Flores, en el distrito de Ciudad Jardín, y tiene como objetivo financiar obras urgentes en el interior de los edificios para eliminar problemas de humedades y filtraciones detectados en distintas comunidades de propietarios, a partir del diagnóstico técnico realizado por EMASA en abril de 2025.

En este caso, podrán ser beneficiarias las comunidades de propietarios de inmuebles de la barriada, así como arrendatarios y usufructuarios debidamente autorizados por la propiedad, siempre para actuaciones de reparación de las edificaciones.

Las obras subvencionables incluyen la sustitución de instalaciones comunitarias de agua potable por baterías de contadores individuales y nuevas tuberías hasta cada vivienda —con el objetivo de lograr un consumo más eficiente, un control individualizado y reducir fugas—, así como la reparación, sustitución y adecuación de las tuberías interiores de saneamiento para garantizar la correcta evacuación de aguas residuales.

La convocatoria también cubre obras complementarias necesarias para la ejecución de estas mejoras: sustitución de arquetas de pie de bajante, codos de PVC, limpieza y desescombrado de forjados sanitarios y mejora de los accesos a los mismos.