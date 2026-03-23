Detienen a un hombre de 35 años por robar a dos mujeres en Málaga capital: estaba buscado por un intento de homicidio

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha detenido en Málaga capital a un hombre de 35 años como presunto autor de dos robos con violencia a mujeres en la barriada de Palmilla. El detenido estaba buscado por una tentativa de homicidio y tenía varios antecedentes, incluyendo una orden de alejamiento de una de las zonas donde cometió los robos. En uno de los robos, el hombre empujó a una mujer y la tiró al suelo para robarle el móvil; en el otro, amenazó a la víctima con un objeto punzante. Las víctimas identificaron al sospechoso mediante reconocimiento fotográfico, lo que permitió a la policía localizarlo y arrestarlo tras varias pesquisas.

Detienen a un hombre, al que le constaba una búsqueda interesada por una tentativa de homicidio y multirreincidente, como presunto autor de dos robos con violencia en Málaga a dos mujeres, una a la que empujó e hizo caer al suelo, y otra a la que supuestamente amenazó con un objeto punzante.

El arrestado fue interceptado por miembros de la Policía Nacional que investigaban dos sustracciones con violencia perpetradas en la barriada malagueña de Palmilla, después de que dos mujeres denunciaran que un hombre les había robado el móvil, han informado desde la Comisaría provincial en una nota.

La investigación se inició por la denuncia de una mujer, que dijo haber sido víctima de un robo con violencia por parte de un hombre que conoce por ser habitual de la zona en la que reside. Ella dijo que este se le acercó para pedirle dinero y que ante su negativa le dio un fuerte tirón y logró robarle el teléfono móvil que llevaba colgado a su cuello, empujándola después provocando que se cayera al suelo.

Por otro lado, y a través de la Sala del 091, se tuvo conocimiento de que se había producido otro robo por la zona. Un hombre, esgrimiendo un objeto punzante le había sustraído a una mujer su teléfono móvil.

Tras realizar por parte de los agentes del Grupo II de Investigación de la Comisaría de distrito Norte un reconocimiento fotográfico a las dos víctimas, reconociendo sin ningún género de dudas al supuesto autor de los hechos delictivos.

Asimismo, los agentes constatan que al investigado le constan varios señalamientos, por un lado una búsqueda por parte de la Guardia Civil de Coín (Málaga) por tentativa de homicidio y, por otro, una prohibición de acudir a un determinado lugar, concretamente a una de las zonas donde precisamente había cometido una de las sustracciones.

Una vez identificado, los agentes establecieron un dispositivo con el fin de localizar a este individuo, un varón de 35 años, el cual conocedor de su situación policial y de que estaba siendo buscado cambiaba frecuentemente de lugar de pernoctación, alternando tanto en casas de amigos como de familiares.

Finalmente, las pesquisas dieron como resultado positivo logrando su localización y posterior detención; quedando por lo tanto esclarecidos dos robos con violencia, tentativa de homicidio y quebrantamiento de condena.