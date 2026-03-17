Rafael Nadal redobla su apuesta por Málaga y entra en el negocio de la marina de megayates del puerto

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Nadal refuerza su vínculo con Málaga al invertir en la marina de megayates del puerto, a través de la empresa Ocean Platform Marinas (OPM). OPM gestiona 33 atraques para grandes embarcaciones en Málaga y también opera marinas en Ibiza y Sevilla. La participación de Nadal en OPM podría abrirle la puerta al gran proyecto náutico de la marina de San Andrés, actualmente en conversaciones con inversores cataríes. Nadal impulsa además proyectos residenciales de lujo en Estepona y Marbella, junto a Sierra Blanca Estate y Grupo Palladium, con una inversión estimada de 200 millones de euros.

El hilo emocional y empresarial de Rafael Nadal con Málaga sigue creciendo a pasos agigantados. Tras disputar el que fue su último partido profesional, en el marco de la Copa Davis disputada en la capital de la Costa del Sol en noviembre de 2024, ha consolidado su presencia en la urbe, así como en Estepona y Marbella, con proyectos de enorme potencial turístico y residencial.

Al Club Rafa Nadal, que pretende desarrollar junto a Sierra Blanca Estate en la nueva Milla de Oro de Málaga, suma ahora su participación en la marina de megayates, en funcionamiento desde hace ya varios ejercicios.

Y ello tras entrar de lleno en la empresa Ocean Platform Marinas (OPM), la mayor plataforma especializada en la gestión y desarrollo de puertos deportivos de España y pilar fundamental de la alianza responsable de la explotación comercial de los atraques delimitados en la esquina de los muelles 1 y 2 y a lo largo de todo el muelle 1.

OPM está liderada por José Luis Almazán y cuenta entre sus socios con la familia Matutes y el inversor malagueño Domingo de Torres.

Estas instalaciones incluyen un total de 33 atraques de entre 20 y 180 metros de eslora. De ellos, hay al menos dos reservados para embarcaciones de 100 metros o más; a las mismas hay que agregar dos para naves de 72 metros; tres de 60 metros; ocho de 50; nueve de 40, y siete de 30 metros de eslora.

La entrada de Nadal en esta sociedad hace que su participación exceda de la marina malagueña, ya que OPM es también titular de las explotaciones de las marinas de Ibiza y Sevilla.

La adquisición de una participación en esta firma abre la posibilidad a que Nadal acabe también relacionado con el otro gran proyecto náutico de la ciudad: la marina de San Andrés.

Infografía con la Marina de San Andrés y el Auditorio de la Música.

De acuerdo con la información recabada por EL ESPAÑOL de Málaga de varias fuentes consultadas, Ocean Platform Marinas es una de las entidades con las que está en conversaciones desde hace meses el grupo catarí Al Alfia, que se hizo hace ahora tres años con la concesión del espacio para la construcción de unos 600 atraques en la zona oeste del recinto portuario.

La implicación del extenista en estos equipamientos permite ampliar el listado de operaciones en las que está implicado en la provincia de Málaga.

Mientras que en la capital avanza en la concesión de unos 33.000 metros cuadrados para un gran complejo deportivo relacionado con los deportes de raqueta, en Estepona y Marbella, los proyectos residenciales planteados en la Costa del Sol marchan a un ritmo más acelerado.

En concreto, también en alianza con Sierra Blanca Estate y Grupo Palladium, planifica la ejecución de promociones branded, con una inversión estimada en unos 200 millones de euros.

En Estepona se construirán 42 apartamentos y seis villas, de "máxima calidad" en la zona de Los Llanos, en primera línea de playa. La superficie abarca más de 300.000 metros cuadrados, con la previsión de crear una gran urbanización de lujo.

El segundo proyecto se desarrollará en Marbella, en unos terrenos de 50.000 metros cuadrados ubicados en la zona de Nagüeles. El objetivo es desarrollar otras 40 viviendas de lujo plurifamiliares enfocadas al concepto de branded residences.

A la espera de San Andrés

Las opciones de que Nadal acabe implicado en el proyecto de San Andrés depende, grosso modo, de que fructifiquen las conversaciones entre Al Alfia y OPM y que, según las fuentes consultadas, van por buen camino.

El peso de este acuerdo no es menor, por cuanto desde hace meses los inversores cataríes, los mismos que proyectan la torre de David Chipperfield de 144 metros de altura en el dique de Levante, están en la búsqueda de un socio con el que impulsar una operación que podría requerir una inversión de unos 44 millones de euros.

El futuro puerto de San Andrés tiene un potencial estratégico enorme, por emplazarse en la que está llamada a ser una de las nuevas centralidades de la ciudad.

Se da la circunstancia de que justo en un sector anejo Sierra Blanca Estate planifica, de la mano del Ayuntamiento, una torre de 23 plantas para viviendas de lujo, en el mismo espacio portuario es donde se dibuja el Palacio de la Ópera.

La parálisis sigue tocando de lleno el desarrollo de esta infraestructura, largamente demandada en la capital de la Costa del Sol y con capacidad para casi 600 puntos de atraque (400 de ellos en agua y 200 en tierra), así como un desarrollo comercial de 3.000 metros cuadrados.

Para tomar una verdadera dimensión de la propuesta basta con acudir a los números recogidos en la memoria económica del proyecto. De acuerdo con la misma, se estima que en los 50 años de concesión otorgados, la actividad de la marina tendrá un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros. O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año.