Prisión para el hombre que apuñaló a un conductor al ser sorprendido robando en su coche en Málaga

El Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Málaga ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido tras apuñalar a otro al ser sorprendido mientras trataba de sustraer su vehículo en la zona de Guadalmar, en Málaga capital.

Según han informado fuentes judiciales a EL ESPAÑOL de Málaga, el arrestado está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de tentativa de homicidio y robo.

La causa será remitida al Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que es el órgano judicial al que corresponde continuar con la investigación de los hechos conforme al reparto de guardias.

El presunto agresor fue detenido después de que el pasado viernes, sobre las 15.45 horas, atacara al propietario de un vehículo cuando este lo sorprendió presuntamente desvalijando su coche.

Durante la agresión, el sospechoso utilizó un arma blanca y también un puño americano, con los que causó graves lesiones a la víctima.

El hombre agredido, de 36 años, continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido al traumatismo craneoencefálico severo que sufrió durante el ataque.

Los hechos se produjeron en la zona de Guadalmar, donde la víctima habría sorprendido al presunto ladrón en el interior de su vehículo, desencadenándose entonces la violenta agresión.