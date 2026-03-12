Los vecinos de El Pato creen que el suelo que Málaga cederá a la Junta es insuficiente para un instituto y un centro de salud

Las claves nuevo Generado con IA La Plataforma Vecinal Finca El Pato considera insuficiente la parcela que el Ayuntamiento de Málaga planea ceder a la Junta para construir un instituto y un centro de salud. Los vecinos creen que la parcela E9 no tiene el tamaño necesario para ambos equipamientos y reclaman también la E10, reservada actualmente para viviendas de VPO. Acusan al Ayuntamiento de intentar neutralizar la movilización social y denuncian la recalificación de suelo público para uso residencial en beneficio de la Fundación Unicaja. La plataforma critica la falta de compromisos y plazos concretos para la construcción de los equipamientos y anuncia que mantendrá su lucha en todos los ámbitos.

La Plataforma Vecinal Finca El Pato ha reaccionado con dureza al comunicado difundido por el Ayuntamiento de Málaga, en el que se anuncia la futura cesión de una parcela municipal a la Junta de Andalucía para la construcción de un instituto y un centro de salud en la zona de Parque Litoral.

Para el colectivo, el anuncio, lejos de resolver el conflicto urbanístico abierto en el barrio, busca “neutralizar” el movimiento vecinal que se opone a la recalificación de un solar de 11.000 metros cuadrados destinado a equipamiento para uso residencial.

La plataforma interpreta el comunicado municipal como "la clara demostración de la utilidad" de la movilización ciudadana y del procedimiento judicial en curso, que tiene por objeto defender el uso público de las parcelas del entorno.

A su juicio, el giro del Ayuntamiento prueba que la presión vecinal y las iniciativas emprendidas hasta ahora están teniendo efectos reales sobre las decisiones políticas que afectan al barrio.

Sin embargo, sostiene que la propuesta municipal "no resuelve en absoluto el problema" de la recalificación de suelo y la considera una maniobra para desactivar la contestación social.

La Plataforma Vecinal Finca El Pato pone el foco en la parcela E9, señalada en el comunicado como la que se cedería a la Junta de Andalucía para albergar un instituto y un centro de salud. Según sus cálculos, esta superficie no tendría dimensiones suficientes para acoger ambos equipamientos.

La plataforma recuerda que el instituto ya está previsto por la Junta en el Plan 2020-2027 y que, para poder ejecutarlo, no bastaría con la parcela E9, sino que también sería necesaria la E10, actualmente reservada por el Ayuntamiento para la construcción de un bloque de viviendas de VPO tras la petición de la Fundación Unicaja.

"Si no cabe el instituto, mucho menos van a caber el instituto y el centro de salud que se dice previsto", recalca el colectivo, que ve inviable materialmente la propuesta en los términos anunciados.

Falta de plazos

Otro de los reproches se dirige a la falta de compromisos concretos sobre los equipamientos. El colectivo subraya que ni el Ayuntamiento ni la Junta asumen en el comunicado obligaciones firmes de ejecutar el instituto o el centro de salud, ni se ofrecen plazos ni calendarización alguna.

Consideran que ambos equipamientos siguen siendo, a día de hoy, "una promesa vacía", como —afirman— ha ocurrido “durante ya demasiados años” en el entorno de Finca El Pato y Parque Litoral.

El núcleo del desacuerdo se mantiene en la llamada recalificación de las parcelas destinadas a equipamiento público para destinarlas a uso residencial.

La plataforma denuncia que el proyecto impulsado por la Fundación Unicaja, con el respaldo del Ayuntamiento, supondrá la pérdida de una parte sustancial del suelo reservado a servicios públicos en el barrio, a cambio de incrementar la densidad de población y "empeorar las ratios de equipamiento público previstos en el planeamiento y por el que todos los vecinos hemos pagado".

En este sentido, insisten en que el anuncio de cesión de la E9 no corrige el problema de fondo, que identifican como una merma de dotaciones públicas en beneficio de viviendas.

La Plataforma Vecinal Finca El Pato se declara "especialmente triste" por la actuación de la Asociación de Vecinos Parque Litoral y, en particular, de su presidente, al que acusan de haberse arrogado “unilateralmente la representación del barrio” en esta lucha.

Pese al nuevo escenario abierto por el anuncio municipal, la Plataforma Vecinal Finca El Pato anuncia que mantendrá su hoja de ruta. Y que continuará “luchando por conseguir sus objetivos y dando la batalla en todas las instituciones”, tanto en el ámbito político como en el judicial y social.