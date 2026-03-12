Parque Litoral se rebela contra el plan de levantar pisos en sus suelos dotacionales: protestará con cacerolas y bocinas

Las claves nuevo Generado con IA Vecinos de Parque Litoral protestarán con cacerolas y bocinas contra el plan del Ayuntamiento de Málaga de construir viviendas en una parcela destinada a equipamiento público. La Plataforma de Vecinos Finca El Pato exige que el solar mantenga su uso dotacional, permitiendo la creación de un colegio o centro de salud. El cambio de criterio del Ayuntamiento ha generado malestar, ya que la zona sufre presión demográfica y varios centros educativos funcionan por encima de su capacidad. Más de 100.000 metros cuadrados de suelo dotacional en el barrio han sido destinados a proyectos privados, reduciendo opciones para servicios públicos en una zona en expansión.

El malestar de los vecinos de Parque Litoral va en aumento. Contrarios al plan del Ayuntamiento de Málaga de abrir la puerta a la construcción de alojamientos residenciales temporales sobre una gran parcela de 11.000 metros cuadrados del barrio, clasificada de equipamiento, los residentes avanzan con sus protestas.

De hecho, la Plataforma de Vecinos Finca El Pato ha convocado a los residentes a acudir el próximo sábado 21 de marzo a una concentración junto a los terrenos afectados. Incluso, invita a los participantes a ir con cacerolas, silbatos y bocinas, con un objetivo claro: "¡Que nos oigan desde el Ayuntamiento!".

El colectivo exige que la pastilla mantenga su uso dotacional, de manera que permita el desarrollo futuro de un colegio o un centro de salud.

Todo esto ocurre justo cuando salen a la luz nuevos datos sobre el cambio de criterio del Ayuntamiento respecto al destino de este solar, localizado en la milla de oro del litoral oeste, después de la Fundación Unicaja solicitase su concesión.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga a finales del año pasado, el Consistorio pasó de descartar la propuesta inicial del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) —que planteaba incorporarlo al plan de alojamientos temporales dentro de un paquete de parcelas municipales— a abrir la puerta a que se destine a un proyecto residencial y de equipamiento promovido por la fundación.

​La variación en el criterio es de mayor envergadura si se tiene en cuenta que en un informe fechado el 11 de junio del año pasado, los técnicos firmantes consideraban "incompatible" la propuesta del IMV de dar uso residencial a un espacio clasificado como de equipamiento.

A ojos de Urbanismo, aceptar el cambio de uso pretendido de esa parcela, que forma parte del sistema dotacional previsto en el planeamiento urbano, "alteraría el modelo territorial estratégico definitivo en el planeamiento vigente, en cuanto a que los sistemas generales de espacios libres y equipamiento de ciudad y el modelo urbano propuesto, e hipotecaría la posible llegada de un equipamiento estratégico cualificado para la ciudad junto al mar".

En el informe, además, se destaca que el solar se localiza en un punto clave de cierre y transición del sistema dotacional de la zona, "completando el sistema de espacios libres y dotacionales que da soporte a esta parte de la ciudad con fachada al mar y al río Guadalhorce".

Crecimiento de la zona oeste

​Ese marco se ha ido desdibujando en los últimos años. El barrio de Parque Litoral, concebido a principios de los 2000 con abundante suelo para equipamientos públicos, ha visto cómo una parte sustancial de esos terrenos se destina a grandes instalaciones de gestión privada.

El malestar ha sido recogido por el grupo municipal Con Málaga, quien anunció una moción para la Comisión de Urbanismo.

En la misma, el grupo recuerda que en estos años hay terrenos que ya han sido ocupados por proyectos como Inacua, el centro de raquetas y el campus de la universidad privada Alfonso X el Sabio.

Según ese documento, el resultado es que en torno a 100.000 metros cuadrados de suelo de equipamientos han acabado vinculados a proyectos privados, lo que reduce de forma drástica las opciones para implantar servicios públicos en una zona en expansión.

Las parcelas de Imperio Argentina, donde el IMV propuso alojamientos temporales y donde ahora se abre paso el proyecto de Fundación Unicaja, son de las últimas piezas disponibles para un instituto o un centro de salud en el ámbito de Finca El Pato.

El cambio de posición del Ayuntamiento respecto a este solar se produce, además, en un momento de clara presión demográfica y educativa en el distrito.

La documentación que acompaña la moción de Con Málaga apunta a que varios colegios e institutos del entorno funcionan por encima de la capacidad para la que fueron concebidos, con centros que prácticamente duplican el número de alumnos previsto en su diseño original, lo que se traduce en masificación y dificultades organizativas.

​A ese escenario se suma el crecimiento residencial previsto en los desarrollos de La Térmica y ámbitos colindantes, donde el planeamiento recoge más de 1.500 viviendas nuevas y varios miles de residentes adicionales.

La previsión de más población escolar en Secundaria choca así con el hecho de que el Ayuntamiento esté dispuesto a destinar uno de los pocos suelos dotacionales libres a un proyecto donde la vivienda protegida —en su tramo alto— se combina con un equipamiento impulsado por una entidad privada.

​Con Málaga aportada una contestación oficial de la Junta de Andalucía donde reconoce que la construcción de un instituto en la zona de Parque Litoral formaba parte del Plan de Infraestructuras Educativas 2020‑2027.

En esa resolución, fechada el pasado 27 de enero, la Agencia Pública Andaluza de Educación confirma que la actuación figura como un nuevo IES tipo D3+B4.4 en la programación de 2020 y precisa que el proyecto "está pendiente actualmente de la tramitación del suelo necesario para la misma con el Ayuntamiento de Málaga".

​Frente a la posición inicial de los técnicos, que desaconsejaban cualquier cambio de uso, el gerente de Urbanismo, José María Morente, avaló la propuesta de la fundación al considerar que concurre un interés general suficiente.

​​Pese a esa decisión, varios meses después de que se aceptara tramitar la iniciativa de Fundación Unicaja el Ayuntamiento aún no ha sacado a concurso la parcela, paso esencial para adjudicar el derecho de uso del suelo.