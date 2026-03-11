La Junta declara la mejora del cauce del Guadalmedina como una actuación de interés de la comunidad autónoma

Imagen del río Guadalmedina con agua y, al fondo, las torres de Martiricos. Andrea Jiménez Troyano

Las actuaciones para minimizar el riesgo de posibles inundaciones en la ciudad de Málaga a través de la adecuación del tramo del río Guadalmedina comprendido entre los puentes de Armiñán y Perchel han sido declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Consejo de Gobierno de la Junta este miércoles.

Así, según han informado en un comunicado, esta iniciativa supondrá una inversión de un millón de euros a ejecutar por el Ayuntamiento de Málaga para la redacción del proyecto de integración y renaturalización del río.

Por tanto, en el marco de la Ley de Aguas de Andalucía, el Gobierno autonómico se implica en una intervención que supone una mejora sustancial en la gestión del riesgo de inundaciones en un entorno urbano densamente poblado.

Además, las obras proyectadas por el Ayuntamiento de Málaga impulsarán la transformación del cauce en un corredor verde resiliente, compatible con función hidráulica y alineado con los objetivos de adaptación al cambio climático y de renaturalización de espacios fluviales.

Por un lado, el consistorio malagueño tiene previsto optimizar la sección del cauce y mejorar su capacidad de evacuación de caudales rebajando el lecho del río e incorporando dos saltos hidráulicos.

También busca minimizar los procesos erosivos y garantizar un funcionamiento hidráulico sostenible mediante la ejecución de estructuras que reduzcan la energía cinética y la velocidad del flujo del agua. Para lograr este objetivo se pondrá en marcha un esquema de gestión de sedimentos y acarreos.

Esta declaración de interés favorece la coordinación entre administraciones, reducirá plazos gracias a la planificación conjunta de las medidas a llevar a cabo, agilizará autorizaciones sectoriales y garantizará una mayor seguridad jurídica, entre otras ventajas.

Además, al impulsarse de esta manera, se ganará eficiencia en la gestión de los recursos públicos y rapidez y eficacia en la ejecución de las labores.

Aunque las lluvias del tren de borrascas no situaron a Málaga en peligro extremo, sí fue necesario maximizar las precauciones en la zona debido al aumento del caudal del río Guadalmedina a su paso por la ciudad. Ante la subida del agua, se llevó a cabo un seguimiento continuo de la evolución hidrológica y se mantuvieron activados protocolos preventivos con el fin de garantizar la seguridad de la población y minimizar posibles incidencias.