La Nueva Rosaleda de Málaga se juega entre la Universidad, La Rosaleda y San Cayetano: así son las tres sedes finalistas

Poco más de dos meses. Este es el plazo estimado para que Typsa y Fenwick Iribarren pongan encima de la mesa del Ayuntamiento de Málaga el estudio definitivo sobre la mejor localización sobre la que levantar la Nueva Rosaleda, con capacidad para entre 45.000 y 55.000 espectadores.

El compromiso contractual de las dos firmas, vinculadas en los últimos años a proyectos deportivos como el Santiago Bernabéu o los estadios del Mundial de Catar, es que el 15 de mayo próximo se complete la labor de análisis multicriterio de cinco parcelas con potencial para acoger la infraestructura.

Las conclusiones de la primera fase del trabajo, contratado el pasado 16 de febrero, fueron dadas a conocer ayer domingo por el Consistorio, que confirmó el descarte de dos de los cinco emplazamientos.

El examen realizado por las dos entidades señalan como las opciones más inadecuadas las de Lagar de Oliveros, debido a sus dimensiones y necesidad de desarrollo, y la Manzana Verde, sobre la que se plantea desde hace años un gran barrio residencial de vivienda asequible.

La eliminación de ambas deja reducido el número de solares a tres. Aunque habrá que esperar a que los técnicos elaboren su dictamen final, la que parece tomar ventaja es la zona de ampliación de la Universidad.

Terrenos de la Universidad

Entre los valores que reúne se encuentra, no sólo que tiene superficie suficiente para albergar el estadio imaginado, sino también para ejecutar usos complementarios que permitan maximizar la explotación comercial del complejo.

Y esa es una de las claves del proyecto en el que el Ayuntamiento viene trabajando desde hace años.

Hay que recordar que el paso original para crear un nuevo campo tenía el objetivo de convertir a Málaga en sede del Mundial de España del año 2030. Pese a que fue incorporada en el listado de sedes, la capital de la Costa del Sol renunció.

El análisis preliminar destaca que el terreno seleccionado, con 66.037 metros cuadrados de suelo y un techo edificable de 14.441 metros cuadrados cuenta con unas condiciones de accesibilidad extraordinarias.

Algo favorecido por la cercanía del trazado del Metro, de líneas de autobús y de red viaria. A esto hay que añadir que el planeamiento urbanístico ya está aprobado, mientras que la urbanización se encuentra avanzada. El inconveniente mayor se relaciona con las posibles afectaciones sectoriales de carácter aeronáutico, hidrológico y viario.

Actual estado de La Rosaleda

Vista aérea del estadio de La Rosaleda de Málaga.

Una segunda opción implicaría la ampliación del actual estadio de La Rosaleda. Era justo esto lo que se pretendía hacer de cara al Mundial 2030.

A la ventaja de su ubicación, en un entorno urbano consolidado y con fuerte arraigo social, hay que oponer trabas como el impacto que tendría sobre el viario perimetral (la ampliación inicial implicaba ocupar la calle aledaña), la necesidad de reubicar temporalmente usos afectados y el difícil encaje de un estadio de máximo 45.000 espectadores junto al cauce del Guadalmedina.

San Cayetano

La tercera posibilidad es la de San Cayetano. Este emplazamiento es el que viene contemplado en el actual Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en caso de plantear la construcción de un nuevo estadio.

Aunque se trata de una zona con gran disponibilidad de suelo (124.893 metros cuadrados) y capacidad de crecimiento a largo plazo, requiere de la ejecución de nuevas infraestructuras de movilidad y la redacción y tramitación del planeamiento y la ejecución de la urbanización. Muestra de ello es que están pendientes el Plan Especial, el plan de urbanización y el plan de sectorización. Y eso es lo mismo que hablar de muchos años de tramitación.

Segunda fase

La segunda fase prevé la realización del análisis multicriterio (AMC) para proponer la mejor ubicación, con una base objetiva, para la construcción del estadio.

Y un informe final detallado y pormenorizado de la ubicación propuesta como óptima, dibujando una hoja de ruta, incluyendo el itinerario de inversión completamente pública, así como el itinerario de inversión privada.

En este informe deberá integrarse un estudio de viabilidad económica preliminar que recoja de modo esquemático los costes totales de la operación y una propuesta del mix de usos alternativos adicionales al deportivo para conseguir ingresos extra por la explotación del estadio, así como las posibilidades reales de aumentar la edificabilidad para usos complementarios.