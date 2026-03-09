De concesionario de coches a torre de 16 plantas con pisos y hotel: arranca la transformación del histórico Málaga Wagen

Diseño del nuevo complejo residencial y hotelero que se construirá sobre el viejo concesionario de Málaga Wagen.

La gran transformación en la que está inmerso el distrito de Carretera de Cádiz suma una nueva operación clave: la de Málaga Wagen.

El antiguo concesionario de coches, situado en la Avenida de Velázquez, será demolido en los próximos años y sobre sus cenizas se levantará un complejo hotelero, residencial y comercial de hasta 16 plantas de altura.

El proyecto urbanístico, que tiene detrás a la empresa Zertum, se activa de manera inmediata. Un primer movimiento estratégico es el que este martes va a dar la Junta de Gobierno Local, que va a aprobar inicialmente el estudio de detalle mediante el que se ordena este desarrollo, que puede suponer una inversión de 35 millones de euros.

Bajo el nombre de MálagaLuz, el inmueble dará cabida a 67 viviendas "exclusivas", que serán explotadas bajo el modelo de built to rent; 28 viviendas protegidas; 54 plazas hoteleras; un gran local comercial en planta baja, más tres plantas de parking en sótano.

Entre sus instalaciones cabe destacar la piscina y el gimnasio con vistas panorámicas ubicados en la décima planta y un amplio espacio coworking en la planta cuarta.

Según los detalles de la propia promotora, MálagaLuz supondrá la reurbanización de más de 9.485 metros cuadrados de suelo urbano y la conversión de unas instalaciones industriales obsoletas en un complejo edificatorio con un atractivo diseño y completo mix de usos que será un nuevo referente de la zona.

El conjunto se organiza en dos bloques: uno específico de VPO y otro que integra vivienda libre, hotel, coworking y uso comercial.

En las primeras cinco plantas se ubican bajo comercial, VPO, hotel y oficinas; de la planta 5 a la 15 se desarrollan las viviendas libres en régimen de alquiler, con una terraza común en la planta 10 que acoge gimnasio y piscina-solárium.

​Vivienda protegida y vivienda libre

El bloque de VPO incluye un local comercial en planta baja y 22 viviendas repartidas en cuatro plantas (P1 a P4), servidas por un único núcleo de comunicaciones. Las plantas 1 y 2 tienen 6 viviendas cada una (4 de 2 dormitorios y 2 de 3 dormitorios), y las plantas 3 y 4 cuentan con 5 viviendas (2 de 2 dormitorios, 1 de 3 y 2 de 4 dormitorios).

​El bloque de usos no protegidos incorpora un local comercial, un hotel de 54 unidades de alojamiento, un espacio de coworking y 67 viviendas distribuidas en 16 plantas (baja + 15).

Las plantas 1 a 3 se destinan íntegramente al hotel, la planta 4 combina coworking con 3 viviendas, de la 5 a la 9 hay 7 viviendas por planta, la planta 10 suma zonas comunes y 4 viviendas, y de la 11 a la 15 se repite una planta tipo con 5 viviendas.

​Las tipologías residenciales van de 2 a 4 dormitorios, con terrazas asociadas: viviendas de 2 dormitorios en torno a 60–61 metros cuadrados más 9 de terraza, de 3 dormitorios alrededor de 77–80 metros más 10–14 de terraza, y de 4 dormitorios de unos 104 metros con 16 metros de terrazas en dos piezas. Todas ellas se articulan en torno a un espacio principal de salón-comedor-cocina abierto y un esquema de pasillo/distribuidor hacia dormitorios y baños.

​Aparcamiento, trasteros y sótanos

En los dos niveles de sótano se proyectan 174 plazas de aparcamiento y 67 trasteros, junto a cuartos técnicos y dependencias vinculadas al uso hotelero. El acceso rodado a los sótanos se independiza de la huella del edificio y se concentra en la calle Alcalde José María Corona, con entrada y salida diferenciadas.

Una de las novedades de esta operación es que parte del dinero necesario para ejecutar el proyecto se quiere conseguir mediante fondos de particulares. Sobre ello, desde la empresa informan que la segunda ventana de inversión se cerró el pasado 15 de febrero, quedando completamente suscrita.

En la misma se han desembolsado 5,2 millones entre Zertum y los socios que se han incorporado. A nivel de inversión global del proyecto, la sociedad cuenta con 7,2 millones, lo que supone casi el 70% de los fondos previstos en el proyecto.