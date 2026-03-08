Málaga descarta los primeros suelos para la Nueva Rosaleda: la ampliación de la Universidad, la que más ventajas ofrece

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga descarta Lagar de Oliveros y Manzana Verde como ubicaciones para la Nueva Rosaleda tras un primer análisis. Las opciones que siguen en estudio son la ampliación de la Universidad, el actual estadio de La Rosaleda y San Cayetano. La ampliación de la Universidad destaca por su buena accesibilidad, planeamiento aprobado y urbanización avanzada. El estadio deberá cumplir los estándares UEFA Nivel 4, con un aforo entre 45.000 y 55.000 espectadores.

La ambiciosa apuesta del Ayuntamiento de Málaga por impulsar la construcción de una Nueva Rosaleda da un primer paso esencial con el descarte inicial de dos de las cinco localizaciones objeto de estudio.

De acuerdo con la información aportada este domingo por el Consistorio, los terrenos que han sido desechados son Lagar de Oliveros, en Puerto de la Torre, y la Manzana Verde, en pleno Camino de San Rafael.

Esto reduce a tres los espacios que potencialmente podrían acoger el equipamiento deportivo: la ampliación de la Universidad; el actual estadio de La Rosaleda, y San Cayetano.

La selección es fruto de los primeros estudios realizados por la unión temporal de empresas a la que Promálaga adjudicó la elección del mejor emplazamiento para el proyecto de la Nueva Rosaleda.

Mapa con la localización de las parcelas a estudiar para la Nueva Rosaleda.

La alianza está integrada por Técnica y Proyectos S.A (TYPSA), implicada en el proyecto del nuevo Santiago Bernabéu, y Fenwick Iribarren S.L., responsable del diseño de varios de los estadios del Mundial de Catar.

El pliego de condiciones municipal exige que las instalaciones futuras cumplan los estándares UEFA Nivel 4 (de acuerdo con el documento UEFA Stadium Infrastructure Regulations de junio de 2025), lo que obliga a situar el aforo en una horquilla entre los 45.000 y los 55.000 espectadores. A esto se suma la necesidad de que la inversión sea lo más optimizada posible.

Metodología del análisis

En esta primera fase, correspondiente al análisis inicial, la UTE partió de las siguientes cinco ubicaciones y de los 18 estudios previos realizados, en el marco del convenio entre las tres administraciones propietarias: Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía y Diputación Provincial.

Las cinco opciones estudiadas son las siguientes:

La Rosaleda, estadio actual, ampliado y rehabilitado, según un modelo similar a la candidatura del Mundial 2030.



Ampliación de la Universidad: parcela delimitada por el bulevar Louis Pasteur por el sur, la avenida Francisco Trujillo Villanueva por el este, el arroyo de Las Cañas por el oeste, y la avenida Navarro Ledesma por el norte.



San Cayetano: sector SGIT-PT-7 previsto en el PGOU 2011.



Lagar de Oliveros: parcelas de equipamiento EQ-E-2.01, EQ-E-2-02 y EQ-D-2.03.



Manzana Verde: superficie de la Unidad de Ejecución del PERI P-2 del sector SUNCR-P.2. Emplazamiento sugerido por la grada de animación del Málaga CF en las reuniones de julio de 2025. El Ayuntamiento se comprometió a estudiar esta opción, si bien en este ámbito con planeamiento aprobado y el proyecto de urbanización en redacción, se prevén 923 viviendas, de ellas, 803 protegidas, nuevas zonas verdes y equipamientos públicos.

Este primer filtro se ha basado en un diagnóstico comparativo preliminar de estas cinco opciones y que ha permitido identificar la viabilidad física y territorial básica de cada ubicación; la compatibilidad urbanística inicial y el grado de complejidad administrativa; las condiciones de accesibilidad y conectividad existentes o previsibles; la disponibilidad efectiva de suelo y la complejidad de su gestión; así como el potencial desarrollo asociado al estadio y su integración urbana.

El descarte de Lagar de Oliveros se debe a que, según el estudio, "presenta múltiples retos", sobre todo de índole urbanístico, de accesibilidad o ambiental.

Además, consideran que las dimensiones de la parcela imposibilitan la implantación de un recinto de las características de un estadio de fútbol con estándares UEFA. Además, la topografía del solar es irregular y, en cuanto a tramitación urbanística, no se ha culminado su proceso de gestión ni urbanización, lo que además dificulta su disponibilidad urbanística inmediata.

La opción de Manzana Verde tiene un doble componente: en primer lugar, el componente urbanístico, ya que es un suelo urbano no consolidado. Además, tiene un uso predominante residencial donde, como se ha explicado, se prevén 923 viviendas, de ellas 803 VPO. Además, para la construcción del estadio en este emplazamiento se requeriría la modificación del Plan General de Urbanismo, un nuevo Plan de Reforma Interior y la reubicación de los usos previstos.

Estadio de La Rosaleda Málaga CF

Pros y contras de los otros terrenos

En cuanto a los suelos que siguen en la pugna, se destaca el potencial del actual estadio La Rosaleda, que incluye entre sus principales ventajas su ubicación en un entorno urbano consolidado y con fuerte arraigo social.

Por el contrario, la intervención requeriría ajustes en el viario perimetral, la ejecución de espacios públicos asociados, la reubicación temporal de los usos afectados y el difícil encaje de un estadio de máximo 45.000 espectadores junto al cauce del Guadalmedina.

En el caso de la ampliación de la Universidad, los técnicos ponen en valor su accesibilidad (conexión con Metro, autobús y red viaria), a lo que se suma que dispone de un planeamiento aprobado y una urbanización avanzada.

La superficie disponible resulta compatible con la implantación de un estadio, si bien, concurren afectaciones sectoriales de carácter aeronáutico, hidrológico y viario.

Por último, San Cayetano presenta gran disponibilidad de suelo y capacidad de crecimiento a largo plazo y existe baja consolidación urbana con unas condiciones topográficas favorables. Por el contrario, sería necesaria la ejecución de nuevas infraestructuras de movilidad y la redacción y tramitación del planeamiento y la ejecución de la urbanización.

Segunda fase

La segunda fase prevé la realización del análisis multicriterio (AMC) para proponer la mejor ubicación, con una base objetiva, para la construcción del estadio.

Una vez realizadas las diferentes comparaciones y finalizado el AMC, se deberá desarrollar un informe final detallado y pormenorizado de la ubicación propuesta como óptima y una hoja de ruta con un cronograma detallado para la construcción del estadio, cuya entrega está prevista para el 15 de mayo.

En este punto, el pliego especifica que la ubicación propuesta por el adjudicatario no será, en ningún caso, vinculante, correspondiendo a las administraciones promotoras del proyecto la decisión sobre el emplazamiento final, toda vez que se podrían llevar a cabo estudios complementarios específicos (técnicos o de viabilidad) para confirmar la idoneidad de la ubicación propuesta.