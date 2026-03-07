El Gobierno de España ensalza a Málaga como "capital cultural de primer nivel", pero vuelve a dar portazo al Auditorio

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Cultura reafirma que no financiará el Auditorio de la Música de Málaga, valorado en 210 millones de euros. El ministro Ernest Urtasun destaca a Málaga como "capital cultural de primer nivel" pero insiste en que el proyecto no está en su hoja de ruta. El Gobierno destaca como prioridad la rehabilitación del Colegio de San Agustín para la nueva Biblioteca Provincial. El Ministerio de Cultura apoya públicamente a La Invisible, espacio cultural autogestionado, al que considera fundamental para la vida cultural malagueña.

El Ministerio de Cultura vuelve a pasar del Auditorio de la Música de Málaga. Y, por ende, de asumir compromiso alguno con la financiación de un equipamiento valorado en unos 210 millones de euros y que es objeto de demanda social e institucional desde hace décadas.

El último pronunciamiento oficial ha sido verbalizado este sábado por el titular del ministerio, Ernest Urtasun, al ser preguntado de manera directa sobre el particular.

Lejos de dejar entreabierta la posibilidad a una colaboración futura, el representante ministerial ha dejado claro, por enésima vez, que el proyecto liderado por el alcalde, Francisco de la Torre, no forma parte de su hoja de ruta.

Lo llamativo es que ese portazo coincide con un discurso en el que el propio ministro reivindica a Málaga como una "capital cultural de primer nivel" y presume de la apuesta del Gobierno por la ciudad.

Cultura se declara "feliz" con el papel de Málaga en el mapa cultural español, pero vuelve a desentenderse del ahora bautizado como Palacio de la Ópera de Málaga.

Por más que el mensaje de Urtasun no modifica un ápice el que viene expresando desde hace años, su impacto es aún mayor si se tiene en cuenta que es ahora cuando el Ayuntamiento, con la colaboración ya cerrada de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial, está cerca de poner en marcha la contratación de las obras.

La ausencia del Gobierno en la financiación de esta gran infraestructura, que se levantará sobre los terrenos del puerto de la capital, suponen un revés considerable en las previsiones originales de De la Torre.

Reparto de la financiación

De hecho, en sus primeras estimaciones calculaba que unos 45 millones del total debían ser asumidos por la Administración estatal. Sea como fuere, el regidor ya ha dejado claro que sigue adelante con su plan, que incluye la incorporación de numerosos socios privados para amortiguar el peso económico de la operación.

"Yo he hablado con el alcalde de esta cuestión muchas veces y me he manifestado en relación a esta cuestión muchas veces", ha recordado el ministro este sábado, desmarcándose de manera contundente de cualquier apoyo al proyecto.

Como ya hiciera el año pasado, cuando visitó la ciudad con motivo del Festival de Cine Español, Urtasun ha insistido en que la prioridad de su departamento es afrontar la inversión para la rehabilitación del antiguo Colegio de San Agustín en sede de la Biblioteca Provincial de Málaga.

"Tenemos en marcha una de las inversiones más grandes en una capital española", ha recordado, añadiendo: "Evidentemente, los ayuntamientos y las comunidades autónomas en el marco de sus competencias pueden desarrollar los proyectos que consideren".

Al ser interpelado si con ello cierra la puerta a colaborar con el Auditorio más adelante, su respuesta ha sido: "Lo que quiero decir es que ahora mismo tenemos una gran prioridad que es terminar la biblioteca pública de Málaga. El alcalde ya sabe cuál es mi posición".

La Invisible, una “joya” cultural

El portazo al Auditorio contrasta de manera más que evidente con el apoyo público y expreso que el Ministerio de Cultura sigue prestando a La Invisible, colectivo que okupa desde el año 2007 un edificio municipal.

De hecho, este sábado ha elogiado la función de este grupo, con una larga trayectoria de conflicto con el Ayuntamiento y procedimientos judiciales para su recuperación, al que el ministro presenta como un modelo de espacio autogestionado que Cultura quiere proteger.

“Y la Casa Invisible enriquece la cultura de esta ciudad y enriquece la cultura de este país", ha afirmado, admitiendo que desde su departamento se le acompaña y cuida con residencias. "Y lo vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

“Son iniciativas que hay que cuidar y hay que mimar. La cultura de un país también se construye a partir de las iniciativas que la gente levanta”, ha insistido.