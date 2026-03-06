Herido un hombre de 44 años en el incendio de una vivienda en Málaga: los vecinos alertaron de humo y llamas

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 44 años resultó herido en el incendio de una vivienda en la calle Jerez Perchet, Málaga. El incendio se produjo alrededor de las 21:30 horas en un bloque de cuatro plantas. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia al detectar humo y llamas en el edificio. Bomberos, Policía Local y Nacional participaron en la intervención, y el herido fue evacuado al hospital Carlos Haya.

Un hombre de 44 años resultó herido a última hora de ayer jueves en el incendio de una vivienda en Málaga, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

De acuerdo con los datos de este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se produjo en un piso de la calle Jerez Perchet, sobre las 21:30 horas.

A esa hora, los vecinos alertaron de humo y llamas en un bloque de cuatro plantas.

En el lugar intervinieron efectivos de Bomberos en la extinción y ventilación del inmueble, junto con el garaje, y Policía Local y Nacional. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud evacuaron al afectado al hospital Carlos Haya.