El Hospital Regional de Málaga abre la puerta a crear una unidad especializada en cáncer para adolescentes y jóvenes

El proyecto refuerza el compromiso del hospital con la innovación, la calidad asistencial y la atención personalizada a jóvenes pacientes oncológicos.

El hospital, centro de referencia en oncología, incorporará en los próximos años la protonterapia gracias a la colaboración con la Fundación Amancio Ortega.

Un grupo multidisciplinar de profesionales ha sido constituido para diseñar circuitos, protocolos y espacios que garanticen atención integral y especializada a pacientes de entre 14 y 25 años.

El Hospital Regional Universitario de Málaga planea crear una unidad específica para adolescentes y jóvenes con cáncer, ubicada en el Hospital Materno Infantil.

El Hospital Regional Universitario de Málaga abre la puerta a crear una unidad específica destinada a la atención de adolescentes y adultos jóvenes con cáncer y que estaría ubicada en el Hospital Materno Infantil.

Con este objetivo, el complejo hospitalario de la capital de la Costa del Sol ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar destinado a planificar y desarrollar este proyecto.

El objetivo es ofrecer una atención integral, coordinada y altamente especializada a pacientes oncohematológicos de entre 14 y 25 años, adaptada a sus necesidades clínicas y psicosociales específicas, ha indicado la Junta en un comunicado.

Esta iniciativa responde a la necesidad de articular un modelo asistencial propio para un grupo de edad que se sitúa entre la oncología y hematología pediátrica y la de adultos, y que requiere circuitos diferenciados, entornos adecuados y equipos con formación específica.

El grupo de trabajo está integrado por profesionales de hematología, oncología médica, oncología radioterápica, radiodiagnóstico, medicina nuclear, anatomía patológica, cirugía pediátrica, traumatología, neurocirugía, enfermería, psicología, trabajo social, anestesia, laboratorio y microbiología, entre otros servicios.

Su misión será definir los circuitos asistenciales, los protocolos de derivación y los espacios comunes que permitan garantizar una atención continua y coordinada desde el diagnóstico hasta el seguimiento a largo plazo.

El director médico del centro, Abel García, ha destacado: "La adolescencia y la juventud constituyen una etapa vital con características biológicas, emocionales y sociales propias, que también se reflejan en la forma de enfermar y de afrontar un proceso oncológico".

En este sentido, ha subrayado que la creación de este grupo de trabajo "supone un paso decisivo hacia un modelo asistencial centrado en las necesidades globales del paciente joven, donde la excelencia clínica se combine con la humanización, la continuidad asistencial y la investigación".

Amplia experiencia

El Hospital Regional Universitario de Málaga, como centro de referencia de tercer nivel y alta complejidad, cuenta con amplia experiencia en el abordaje integral del cáncer, con servicios de diagnóstico avanzado, cirugía oncológica de alta complejidad y tratamientos innovadores como la inmunoterapia CAR-T y el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos.

Asimismo, se encuentra en proceso de acreditación como centro europeo del cáncer y prevé incorporar en los próximos años la protonterapia, gracias a un acuerdo con la Fundación Ortega.

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280M de euros, destinados a la financiación de la compra de aceleradores de protones para el sistema nacional, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.

El programa ha sido diseñado para dar cobertura a todo el territorio nacional, lo que supondrá la creación de una red única de pacientes de toda España y la coordinación interterritorial de los servicios médicos. Los aceleradores (10) estarán instalados en siete Comunidades Autónomas: Galicia (Santiago de Compostela), Cataluña (Barcelona, dos equipos), País Vasco (Bizkaia), Madrid (dos equipos), Andalucía (Málaga y Sevilla), Valencia e Islas Canarias (Gran Canaria).

Por último, el director médico ha valorado que este proyecto "refuerza la posición del Hospital Regional como centro de referencia en oncología y consolida nuestro compromiso con la innovación, la calidad asistencial y el desarrollo de nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades reales de la población".