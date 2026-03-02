El Puerto de Málaga decidirá el 6 de marzo en un consejo extraordinario el futuro de las gigantescas esculturas

Las claves nuevo Generado con IA El consejo extraordinario del Puerto de Málaga decidirá el 6 de marzo el futuro de las esculturas monumentales de Ginés Serrán. Las esculturas, de hasta 11 metros de altura, incluyen un Neptuno, una Venus y dos leones, y han generado polémica en los últimos meses. Se debatirá la reducción del tiempo de exhibición a seis meses, tras lo cual las obras serían desmontadas y trasladadas a otra ubicación consensuada. El presidente del Puerto, Carlos Rubio, defiende la legalidad del proceso y la correcta tramitación administrativa del expediente.

El futuro de las gigantescas y polémicas esculturas de hasta 11 metros de altura (incluyendo el pedestal) que el Puerto de Málaga quiere instalar en la entrada principal del recinto queda visto para sentencia.

Será el próximo viernes 6 de marzo cuando tenga lugar la sesión extraordinaria del Consejo de la Autoridad Portuaria en el que se decidirá si se sigue adelante con la hoja de ruta trazada, que incluye la colocación y exhibición de las obras del escultor Ginés Serrán, o, por el contrario, se anula el proyecto.

La celebración de esta reunión fue un compromiso asumido por el presidente de la institución portuaria, Carlos Rubio, el pasado 12 de febrero.

En el marco de un consejo ordinario, Rubio decidió someter nuevamente a la consideración de los consejeros el camino a seguir con esta propuesta, encima de la mesa desde hace varios años y que, en los últimos meses, ha sido objeto de controversia.

La sesión de esta semana debe servir para "aclarar las dudas jurídicas" que pudieran haber surgido en relación con este asunto.

Rubio fue contundente al defender la pulcritud de todo el proceso, incidiendo en que el expediente fue "correctamente" tramitado, tanto desde un punto de vista jurídico como administrativo.

Una de las observaciones principales que va a ser objeto de la reunión del próximo viernes es la reducción del comodato alcanzado con Serrán a seis meses, "sin planteamiento de posibles prórrogas".

Hay que recordar que este planteamiento ya fue expuesto por Rubio el pasado mes de enero, cuando la polémica ya estaba activada.

En aquel momento, tras los contactos mantenidos con el Ayuntamiento, avanzó la decisión de que el tiempo máximo de exposición de las esculturas en el acceso al puerto desde la Plaza de la Marina sea por seis meses.

Una vez alcanzado ese plazo, "se procederá a su desmontaje y traslado a una ubicación consensuada y con menor impacto", se informó.

El conjunto está formado por cuatro esculturas monumentales —un Neptuno, una Venus y dos leones de tamaño colosal— fundidas en bronce y colocadas sobre pedestales.