Nuevo revés en Inacua: Málaga resuelve el contrato de reparación y asume la ejecución de las obras pendientes

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha resuelto el contrato con Servimar 2008 S.L.U. para las obras de reparación en el centro deportivo Inacua debido a incumplimientos. La empresa adjudicataria no ha realizado correctamente la impermeabilización de la piscina exterior ni otras actuaciones previstas en el contrato. La Gerencia de Urbanismo incautará la garantía del contratista y reclamará indemnización por daños y perjuicios. Las obras pendientes, valoradas en 136.492,77 euros, serán asumidas por el Ayuntamiento a través de un contrato marco para reparaciones municipales.

El centro deportivo Inacua parece estar mirado por un tuerto. Desde que a principios de 2022 se desprendiera parte del techo de la piscina principal, los males no han dejado de surgir.

Y aunque se han ido activando las obras de reparación de cada una de las taras detectadas, la realidad es que la curación completa de todas las instalaciones sigue sin cerrarse.

El último escollo en el largo camino ya recorrido se conoce ahora después de que el Ayuntamiento de Málaga se vea obligado a finalizar las obras de reparación de las instalaciones y la impermeabilización de la piscina exterior tras resolver el contrato con la empresa a la que le adjudicó esta labor en mayo de 2024.

El contrato formalizado con Servimar 2008 S.L.U establecía una inversión de 1.635.589,37 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses.

Sin embargo, la firma no ha cumplido con las exigencias planteadas. En concreto, según ha informado el Consistorio este jueves, la resolución ha venido determinada tras el análisis de las consecuencias derivadas de sus incumplimientos de las obras contempladas, sin que las mismas hayan sido ejecutadas.

Por este motivo, la Gerencia de Urbanismo va a incautar la garantía definitiva constituida por el contratista, por un valor de 67.586,34 euros, al tiempo que le reclamará 68.906,43 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

Actuaciones pendientes de ejecución

En una visita realizada en julio de 2025 por técnicos de Urbanismo, una vez vencido el último plazo de ejecución establecido, se constató que hay obras pendientes de ejecución o llevadas a cabo de forma incorrecta.

Entre ellas destacan la impermeabilización de la cubierta del edificio de servicios que presenta filtraciones en dos sectores; deficiencias en las actuaciones llevadas a cabo para la impermeabilización del vaso de la piscina exterior del complejo, cuya segunda prueba de llenado ha evidenciado que el vaso no es estanco, lo que provoca filtraciones a lo largo de la galería interior; así como las deficiencias detectadas en la ejecución del pavimento de las baldosas exteriores.

Todas estas actuaciones, tasadas en 136.492,77 euros (IVA incluido), serán ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo a cargo del contrato marco para reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios municipales, que cuenta con un presupuesto de 3.000.000 euros y cuya adjudicación está prevista en las próximas semanas.