Oposición a la ampliación de la Casa Hermandad de la Expiración: amenazan con ir a los tribunales

Infografía de la ampliación de la casa hermandad de la Expiración, en Málaga.

Un grupo de vecinos, ciudadanos malagueños y miembros de la Archicofradía de la Expiración, una de las más antiguas y veneradas entidades de la Semana Santa de Málaga, han dado un paso adelante para mostrar su rechazo al proyecto de ampliación de la Casa Hermandad.

Pese a que la operación se viene gestando desde hace años, estando ahora en el proceso final para disponer de todos los parabienes urbanísticos, es ahora cuando se ha creado la Asociación Pro Defensa de la Casa Hermandad de la Expiración de Málaga.

Por medio de un comunicado, este colectivo ha hecho público su posicionamiento ante la situación actual del emblemático edificio situado en la Plaza de Don Enrique Navarro.

Sus miembros aseguran que la finalidad no es otra que "preservar la integridad del edificio, considerado un elemento esencial del patrimonio histórico, cultural y social de Málaga".

Infografía de la ampliación de la Casa Hermandad de la Expiración, en Málaga.

Para sus integrantes, la actual Casa Hermandad forma parte de la memoria colectiva de numerosas generaciones de percheleros y malagueños y se integra de manera armoniosa con la Iglesia de San Pedro, declarada Bien de Interés Cultural.

La preocupación de la asociación surge ante la propuesta de reforma y ampliación promovida por la Cofradía de la Expiración, actualmente en tramitación ante la Gerencia de Urbanismo.

A juicio de la asociación, el proyecto supondría la desaparición del edificio actual, con riesgos significativos tanto por la complejidad arqueológica del entorno como por el elevado coste económico, estimado en unos 20 millones de euros.

Los miembros de la asociación advierten de que la obra podría prolongarse durante años, impactando negativamente en el entorno urbano y en la percepción visual de la Iglesia de San Pedro, cuya fachada podría perder protagonismo debido al volumen y diseño del nuevo proyecto.

Infografía de la ampliación de La Expiración, en Málaga.

La asociación aclara que no se opone a que se atiendan las necesidades legítimas de la Cofradía, ni a posibles ampliaciones de la Casa Hermandad, siempre que cualquier intervención respete la historia, el barrio y las tradiciones locales.

"El progreso no puede construirse dando la espalda a nuestra historia común. No podemos aceptar un modelo de ciudad que, en nombre del avance, renuncie al legado compartido que define nuestra identidad", asegura Alfonso Clavero Sancho, presidente de la asociación.

En caso de que Urbanismo apruebe el proyecto tal como está planteado, la asociación advierte de que recurrirá a la vía judicial mediante los recursos contencioso-administrativos correspondientes.

La entidad hace un llamamiento a la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa en defensa de un modelo de ciudad que preserve el patrimonio, respete la memoria colectiva y mantenga viva la identidad social y cultural de Málaga.

El proyecto actual, firmado por el prestigioso estudio HCP, destaca por un diseño vanguardista. La inversión estimada ronda los 7 millones de euros.