Persecución de película en Málaga: un joven de 19 años huye de la Policía a 180 km/h hasta ser detenido

Las claves nuevo Generado con IA Un joven de 19 años fue detenido tras huir de la policía en Málaga a más de 180 km/h, poniendo en peligro a varias personas. La persecución comenzó en el campus universitario de Teatinos durante una concentración de vehículos tuning y se extendió hasta Benalmádena. Durante la huida, el conductor realizó maniobras peligrosas, obligando a peatones y otros conductores a apartarse bruscamente. El arrestado fue acusado de desobediencia y delitos contra la seguridad vial, y denunciado por faltas de respeto a la autoridad.

Agentes de la Policía Local de Málaga, con la colaboración de agentes de la Policía Local de Benalmádena, han detenido a un conductor de 19 años de edad tras protagonizar una arriesgada y peligrosa persecución a gran velocidad.

El joven fue arrestado como presunto autor de los delitos de desobediencia a agentes de la autoridad y contra la seguridad vial por conducir con temeridad manifiesta, al poner en concreto peligro a otras personas.

De acuerdo con los datos aportados, los hechos tuvieron lugar sobre las 00:45 horas de la noche de la madrugada del pasado sábado 7 de febrero en la zona de la ampliación del campus universitario de Teatinos.

En esa zona se encontraba una dotación del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) en servicio preventivo debido a que se habían concentrado en la zona vehículos tipo tuning.

En un momento dado, el conductor arrestado realizó con el coche que conducía, en el que viajaban otras tres personas, una maniobra de derrape ante los agentes, a los que además insultó. El copiloto, por su parte, hizo un gesto ofensivo a través de la ventanilla.

Ante tal infracción, los policías activaron las señales acústicas y luminosas del vehículo policial, a lo que el individuo respondió dándose a la fuga y desobedeciendo las indicaciones de alto.

Los agentes iniciaron su persecución por la calle Arquitecto Francisco Peñalosa, continuando por avenida Dolores Rodríguez Aragón. Desde allí, el individuo tomó una glorieta en sentido contrario.

En la zona había una treintena de personas congregadas con motivo de la concentración tuning, obligando a algunas de ellas a tener que apartarse con brusquedad para evitar ser atropellados, poniéndolos en grave peligro al perder momentáneamente el control del vehículo.

Asimismo, provocó que varios conductores que circulaban correctamente tuvieran que apartarse o detener la marcha ante las maniobras de zigzag que realizaba.

Continuó la huida por la autovía A-357 en dirección Cártama, hasta tomar el ramal de salida a la A-7 en dirección Torremolinos, donde llegó a adelantar a dos vehículos invadiendo el arcén, motivando que estos tuvieran que apartarse hacia el arcén izquierdo.

Para esos momentos ya se habían unido a la persecución otras dos dotaciones de policías locales, dándose aviso a través de la Sala 092 de la Policía Local de Málaga a las jefaturas de policía de los municipios limítrofes para que tuviesen conocimiento de la misma.

En la autovía, el conductor fue aumentando la velocidad, llegando a circular a más de 180 kilómetros por hora, no siendo posible para los agentes perseguidores alcanzarlo, si bien no llegaron a perderlo de vista en ningún momento, pudiendo comprobar como continuaba zigzagueando hasta tomar la salida 222 hacía Benalmádena.

Desde este punto siguió por la avenida del Cosmos. En ese momento, se percató de la presencia de un vehículo de la Policía Local de Benalmádena cerrándole el paso en una glorieta.

Esto le obligó a disminuir la velocidad, momento que aprovechó una de las patrullas de la Policía Local de Málaga que lo perseguía para interceptarlo cortándole la trayectoria.

Los agentes detuvieron al conductor, al tiempo que identificaron a otras tres personas ocupantes del vehículo.

Además de los hechos delictivos, el conductor fue denunciado administrativamente por la maniobra de derrape realizada, así como, junto con el copiloto, ante Subdelegación de Gobierno por falta de respeto y consideración a agentes de la autoridad.