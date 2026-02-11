El Metro de Málaga, camino de los 100 millones de viajeros, casi 12 años después de su puesta en marcha

Un grupo de pasajeros junto a uno de los trenes del Metro de Málaga. Amparo García

Casi 12 años después de que echase a andar a mediados de 2014, el Metro de Málaga está a punto de alcanzar un nuevo hito: los 100 millones de viajeros.

Esta es la demanda acumulada que el ferrocarril urbano va a lograr en el presente mes de febrero o, a más tardar, marzo, teniendo en cuenta los datos oficiales y las estimaciones que se pueden hacer.

Tomando como referencia las cifras registradas en el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los aportados en todo este periodo por la Junta de Andalucía es posible determinar que hasta finales de 2025 el total de usuarios superaba los 97,1 millones.

Un valor que se puede incrementar en alrededor de 1,6 millones más correspondientes al mes de enero de 2026, lo que supone que el cómputo se incremente hasta los 98,8 millones. De mantener el comportamiento que el suburbano ya tuvo en 2025 en febrero, cuando desplazó a 1,4 millones, se superará la barrera de los 100 millones.

Vista del acceso a la estación del Metro de Málaga en la Alameda Principal. Álvaro Cabrera

El análisis de los datos permite confirmar la evolución extraordinaria que el Metro malagueño ha tenido en su aún corta historia.

Muestra de ello es que no fue capaz de alcanzar los primeros 50 millones de pasajeros hasta mediados del año 2023. Es decir, tardó del orden de nueve años para lograr esta cifra. Por el contrario, los otros 50 millones han sido añadidos en poco más de dos años y medio.

Este contraste tiene plena lógica. A diferencia de lo que viene sucediendo desde finales de marzo de 2023, cuando el trazado permite la llegada de los viajeros hasta el Centro de la ciudad, donde se localiza la estación Atarazanas, en todos los años anteriores el recorrido del suburbano estaba claramente mermado.

Y ello supuso un evidente hándicap para su explotación comercial. Desde mediados de 2014 hasta el salto que supuso alcanzar la Alameda Principal, los trenes limitaban su recorrido entre la estación Palacio de los Deportes José María Martín Carpena, en el extremo oeste de Carretera de Cádiz (línea 2), y la extensión de la Universidad (línea 1), con el intercambiador de El Perchel (junto a Renfe) como punto de conexión.

El cambio radical se produjo con la incorporación del kilómetro de infraestructura que separaba la parada de El Perchel del casco antiguo. Ese simple salto espacial ha generado un crecimiento exponencial en la demanda, haciendo que el de Málaga haya sido largo tiempo el que más incremento ha tenido de toda la red de grandes ciudades españolas.

Un buen comportamiento que se ha beneficiado, además, por las importantes bonificaciones económicas que se vienen aplicando desde hace años, lo que ha provocado la incorporación de nuevos usuarios.

2025, año récord

En 2025, según los datos publicados por el INE, el Metro de Málaga movió 19.223.000 viajeros, casi un millón más que el año anterior. En términos porcentuales esto supone un 5,29% de crecimiento, por encima del registrado en ciudades como Madrid o Barcelona.

Pese a este buen comportamiento, ambas capitales están, en términos absolutos, en otra dimensión. Madrid, por ejemplo, desplazó a casi 737 millones de personas (+3,03%), mientras que la Ciudad Condal tuvo casi 480 millones. La tercera urbe española en pasajeros fue Bilbao, con más de 104,5 millones de usuarios.

Aunque el Metro malagueño ha ido completando su red en los últimos años, con el trazado al Centro como último exponente, aún está incompleto. Al menos en lo que a la configuración original se trata.

Imágenes del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y de la línea de Metro al entorno del Civil.

Hay que recordar que cuando se dio forma al trazado la previsión era llevar desde el Martin Carpena y la Universidad hasta la plaza de toros de La Malagueta. Un recorrido que, con el paso de los años, se vio sometido a numerosos cambios. Muchos de ellos vinculados a los incrementos presupuestarios.

En un escenario de carestía y dudas sobre el impacto físico que la obra podía tener sobre el Centro de la ciudad, el acuerdo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento llevó a acortar el recorrido hasta la Alameda, supliendo la parte restante con un trazado en superficie hacia el Hospital Civil.

Pero este avance también se vio truncado ante la negativa del Ayuntamiento a aceptar que la infraestructura fuese a ras de calle. La llegada de Juanma Moreno y el PP al Gobierno andaluz abrió la puerta a enterrar el trazado. Es justamente esta obra la que se viene acometiendo en la actualidad, con un ramal de 1,8 kilómetros hasta el entorno del futuro Hospital Virgen de la Esperanza.