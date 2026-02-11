Goteras, vías de evacuación obstruidas: CCOO denuncia "graves deficiencias" en el 'Edificio Blanco' de Málaga

Imagen del 'Edificio Blanco' de la Junta de Andalucía en Málaga.

El sindicato CCOO ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el mal estado del popularmente conocido Edificio Blanco, la principal sede administrativa de la Junta de Andalucía en Málaga.

Pese a que el inmueble fue reformado exteriormente en 2015, su interior permanece prácticamente sin cambios desde su inauguración en la década de los 70, acumulando un progresivo deterioro que afecta tanto a las personas trabajadoras como a la ciudadanía que acude diariamente a realizar trámites.

El edificio cuenta con 14 plantas sobre rasante y tres plantas subterráneas destinadas a aparcamientos.

Entre los problemas más visibles se encuentran las goteras aparecidas en numerosos despachos tras las recientes lluvias, así como el estado de deterioro de los aseos de la planta baja, de uso habitual por parte del público.

Juan José Cómitre, delegado de prevención de riesgos laborales de CCOO en el Comité de Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, recuerda que el sindicato viene denunciando esta situación desde 2021.

La Junta llegó a incluir partidas presupuestarias para la remodelación del edificio en los ejercicios de 2023 y 2024, sin que las mismas se hayan ejecutado. Según el sindicato, la Administración regional "vuelve a incluir crédito presupuestario en 2026".

El delegado sindical subraya que los múltiples problemas del inmueble están perfectamente identificados en el Plan de Autoprotección del edificio, un documento técnico obligatorio para la prevención y control de riesgos.

Dicho plan, en su última actualización, pone de manifiesto "graves deficiencias" que se agrupan en tres grandes bloques: problemas de gestión, de infraestructuras y de inversión.

Entre los problemas de gestión destacan las vías de evacuación obstruidas por mobiliario, la acumulación de grandes cantidades de papel sin medidas de seguridad, mobiliario obsoleto pendiente de retirada, espacios inutilizados mientras se mantienen alquileres de otros centros administrativos, y un almacenamiento innecesario y desordenado.

En cuanto a las infraestructuras, el plan señala la necesidad de mejorar la resistencia al fuego de puertas, renovar cableados, adaptar ascensores, dotar de ventilación forzada a determinadas instalaciones y realizar otras actuaciones técnicas esenciales.

Respecto a las inversiones pendientes, el documento contempla actuaciones como la construcción de una escalera de emergencias fija hasta la vía pública, la conversión del montacargas en un ascensor de emergencias o la instalación de un local de primeros auxilios, entre otras medidas imprescindibles.

No obstante, CCOO alerta de que la situación más grave se concentra en las tres plantas de aparcamientos, donde se acumulan cientos de vehículos junto a más de 1.000 metros cuadrados de archivos sin las debidas medidas de seguridad, bombonas de oxígeno, combustible, mobiliario viejo y otros materiales inflamables.

A ello se suma la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, lo que, según el sindicato, incrementa notablemente el riesgo en caso de incendio y podría derivar en una catástrofe.

Desde CCOO califican de “temeridad y gravísima irresponsabilidad” mantener estas dependencias en el estado actual, por las que transitan a diario cientos de personas trabajadoras y usuarias.

El sindicato reclama la puesta en marcha de un plan integral de inversión que permita renovar y optimizar las infraestructuras, mejorar la prestación de los servicios públicos y ofrecer a la ciudadanía un centro administrativo seguro, eficiente y acorde a las necesidades actuales.