El Ayuntamiento de Málaga abre expediente sancionador a una promotora por eliminar árboles sin autorización

Imagen de Málaga capital y de un pequeño tramo de la Ronda Este.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado un expediente sancionador a una promotora por eliminar árboles sin autorización en la calle Torre de San Telmo, 26. La licencia de obras solo permitía retirar 7 de los 23 árboles contemplados, pero se comprobó la eliminación de ejemplares que debían preservarse. El valor de los árboles afectados fue fijado en 6.267,10 euros, cantidad depositada como aval para futuras plantaciones. Tras una denuncia ciudadana y una inspección, se constató la eliminación indebida de arbolado, y se ha ordenado a la promotora abstenerse de realizar acciones similares.

El Ayuntamiento de Málaga ha abierto un expediente sancionador a la promotora de un inmueble en obras situado en la calle Torre de San Telmo, 26, en el distrito Este, por la eliminación de arbolado sin la preceptiva autorización.

De acuerdo con los datos aportados desde el Consistorio, la licencia de obras sólo autorizaba a retirar siete de los 23 árboles incluidos en el proyecto. Además, también se ha comprobado la eliminación de árboles de otras parcelas colindantes.

Según consta en el informe del arbolado afectado por las obras que realizó el Servicio de Parques y Jardines en diciembre de 2024, de los 23 ejemplares citados (nueve cipreses, ocho eucaliptos, tres yucas y tres pinos) había 15 que debían respetarse, cuatro que estaban secos, uno que había que trasplantar y otros tres cuya eliminación se autorizaba.

Los mismos fueron valorados, según la Ordenanza de Promoción y Conservación de Zonas Verdes, en 6.267,10 euros, dinero que fue aportado por la propiedad en concepto de aval para ser destinados a la plantación de ejemplares en otra localización.

A raíz de una denuncia ciudadana ante la Policía Local, el Servicio de Parques y Jardines inspeccionó la zona el pasado 22 de enero, constatando que la eliminación de la mayor parte del arbolado.

De acuerdo con el informe, entre los ejemplares eliminados estaban aquellos que tenían que ser preservados. Igualmente, se constató la eliminación de ejemplares en parcelas colindantes que forman parte del ámbito de la obra y sobre las que se está ejecutando movimiento de tierras.

Por este motivo, el Área de Sostenibilidad Medioambiental ha remitido una notificación al titular en la que se le conmina a que con carácter inmediato se abstenga de realizar cualquier actividad similar a la anteriormente descrita.

Asimismo, sin perjuicio del apercibimiento que se le formula, también se le comunica la incoación del correspondiente expediente sancionador.

En paralelo, técnicos de la Gerencia de Urbanismo han realizado este miércoles una visita de inspección junto a la dirección facultativa para comprobar que la ejecución de la obra continúa según lo previsto en la licencia expedida.