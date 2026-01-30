Vecinos de Parque Litoral denuncian que se hagan 300 VPO en lugar de un instituto previsto: recurren al TSJA

Vista aérea de la parcela entre Imperio Argentina y Camino de la Térmica. Google Maps

La Comunidad de Propietarios Piscis Litoral II, ubicada en la barriada Parque Litoral, ha aprobado presentar un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo municipal que permite convertir en suelo residencial una parcela reservada a equipamiento público en Avenida Imperio Argentina, junto a Camino de la Térmica.​

La parcela estaba prevista para un instituto de educación secundaria incluido en el Plan de Infraestructuras Educativas 2020-2027 de la Junta de Andalucía, con un presupuesto estimado de 7,81 millones de euros, según la resolución de la Agencia Pública Andaluza de Educación.​

Los vecinos critican que el cambio de uso permitirá levantar casi 300 viviendas de protección oficial sin incremento proporcional de colegios, centros de salud, aparcamientos, zonas verdes ni otras infraestructuras básicas, lo que, alertan, provocará una fuerte saturación del barrio.​

El comunicado denuncia un aumento injustificado de edificabilidad y alturas, la creación de una “pantalla arquitectónica” cercana al litoral y la consiguiente pérdida de vistas y de valor de las viviendas del entorno por el deterioro urbano y paisajístico.​

La comunidad defiende la necesidad de vivienda protegida, pero rechaza que se haga sacrificando suelo dotacional cuando existen otras parcelas municipales residenciales en distintos barrios de Málaga que podrían destinarse a VPO sin eliminar equipamientos.

"Estamos a favor de la VPO y del derecho a una vivienda digna. Lo que no es aceptable es que la VPO se construya a costa de eliminar suelo destinado a equipamientos públicos, cuando el planeamiento urbanístico ya prevé parcelas específicas para albergar este tipo de uso y cuando existen otras alternativas reales", exponen. ​

El escrito sostiene que el acuerdo es "ilegal" por modificar el planeamiento sin el procedimiento debido ni informes sectoriales preceptivos, incumplir estándares dotacionales vigentes desde 1978 y agravar densidad y altura edificatoria más allá de lo permitido.​

Los propietarios reclaman que se mantenga el uso dotacional para construir el instituto previsto, que no se sobrecarguen los servicios públicos del Parque Litoral y que el Ayuntamiento escuche a los vecinos afectados en este conflicto urbanístico.

Esta comunidad de vecinos ha animado al resto de urbanizaciones de la zona a que se adhieran a este recurso contencioso-administrativo.

Interés de la Fundación Unicaja

Como adelantó este diario el pasado 20 de diciembre, el Ayuntamiento de Málaga acordó a finales de noviembre en Pleno permitir la construcción de hasta 300 alojamientos temporales o viviendas a precio asequible sobre un gran solar reservado para equipamiento social.

El equipo de gobierno del PP decidió incorporar este solar al plan municipal de vivienda, junto a otras 14 fincas.

No lo iba a hacer, pero la Fundación Unicaja manifestó su interés por ese solar para hacer VPO abriendo también la posibilidad de realizar algún equipamiento comunitario.