Camino despejado para el impulso definitivo de las oficinas 'premium' del Puerto de Málaga

El puzle de piezas sobre el que el Puerto de Málaga viene dibujando desde hace décadas la construcción del que está llamado a ser el complejo de oficinas más privilegiado de Málaga queda definitivamente ensamblado.

Tras muchos años de espera y de retrasos, la Autoridad Portuaria parece, ahora sí, empezar a atisbar el momento en que podrá activar la transformación definitiva de los terrenos de Muelle Heredia.

Un emplazamiento privilegiado del recinto portuario, situado en pleno Centro urbano de la capital de la Costa del Sol y a escasos metros del mar. Sobre esta franja de terreno el Plan Especial del Puerto, plantea levantar cuatro edificios de uso terciario con un techo edificable de unos 26.500 metros cuadrados.

Aunque son varias las ocasiones en las que los diferentes responsables de la institución portuaria han tratado de despejar el camino para ir adelante con esta gran operación inmobiliaria, no es hasta ahora cuando se ha logrado.

El último movimiento clave acaba de darlo con la puesta en marcha del concurso para la construcción de la nueva sede de la Agencia Tributaria.

Como ya ocurriera con la Guardia Civil, a la que ya se dotó de unas nuevas dependencias, el Puerto estaba obligado a plantear un inmueble alternativo para el organismo estatal, a fin de poder derribar su actual sede, en Muelle Heredia.

El proyecto de intervención ahora impulsado contempla una inversión cercana a los 12 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de unos 20 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 27 de febrero para presentar sus propuestas.

Esta fecha es relevante, por cuanto permite prever la posibilidad incluso de que los trabajos de ejecución se inicien en la segunda mitad de 2026. Un elemento clave, por cuanto será en el momento en que se ponga la primera piedra cuando el Puerto podrá trazar su hoja de ruta para lanzar al mercado la concesión de Muelle Heredia.

La actual legislación portuaria establece un plazo máximo de dos años entre el inicio de la concesión y la puesta a disposición de los terrenos. Con este calendario sobre la mesa, parece factible pensar en que a finales de 2026 o principios de 2027 el organismo presidido por Carlos Rubio podría estar en disposición de dar el paso definitivo para sacar a concurso el espacio de Muelle Heredia.

Amplio interés

En el seno de la Autoridad Portuaria, como viene verbalizando el propio Rubio desde hace tiempo, están convencidos del éxito de la operación de Muelle Heredia.

Pese al tiempo transcurrido, confirman la existencia de un interés elevado por parte de promotores dispuestos a, llegado el momento, pugnar por hacerse con este estratégico espacio. A ello ayuda la escasez de suelos destinados a oficinas en la ciudad y a la demanda de empresas por asentarse en la urbe.

A la espera de que se concreten los detalles finales, todo hace pensar que el Puerto optará por una concesión a 50 años. La inversión que podría requerir la construcción de este complejo de oficinas podría alcanzar los 70 millones de euros.

El planeamiento vigente recoge la construcción en el ámbito de un aparcamiento soterrado con capacidad para al menos 600 plazas de aparcamientos. Sobre el mismo se plantean varias edificaciones con un volumen edificable de 26.500 metros cuadrados.

Los inmuebles estarían situados de manera discontinua a lo largo del muelle, separados por zonas peatonales y jardines. De este modo, se logra el objetivo de garantizar la transparencia visual y abrir las perspectivas desde las principales calles del entorno, caso de la Alameda de Colón, Tomás Heredia y Córdoba.

En el documento de partida se señala que las edificaciones estarían compuestas en su planta baja por locales comerciales con fachada a la avenida Manuel Agustín Heredia, nivel al que habría que sumar otras cuatro plantas.