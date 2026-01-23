El Puerto de Málaga abre el concurso para construir la nueva sede de la Agencia Tributaria por casi 12 millones

Diseño del estudio Ingravitto para la nueva sede de la Agencia Tributaria en el puerto de Málaga. Infravitto

Las claves nuevo Generado con IA El Puerto de Málaga ha abierto el concurso para la construcción de la nueva sede de la Agencia Tributaria, con un presupuesto inicial de casi 12 millones de euros. Las empresas interesadas en ejecutar las obras tienen hasta el 27 de febrero para presentar sus ofertas. El edificio, diseñado por el estudio Ingravitto, ocupará una parcela de 1.144 m² y contará con sótano, planta baja y cuatro alturas, además de un almacén anexo. La nueva sede permitirá la mudanza de la Agencia Tributaria, liberando espacio para el desarrollo de un gran complejo de oficinas premium en el Puerto de Málaga.

Tras años de espera, el Puerto de Málaga abre el camino para la construcción de la nueva sede de la Agencia Tributaria.

Y lo hace activando el concurso mediante el que van a ser contratadas las obras, valoradas, de partida, en casi 12 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 20 meses a contar desde la formalización del contrato.

Las empresas interesadas tienen hasta el 27 de febrero próximo para presentar sus ofertas.

La importancia de esta operación es clara en el desarrollo estratégico del recinto portuario y de los terrenos de Muelle Heredia.

La construcción del nuevo inmueble, que ha sido objeto de no pocas modificaciones en su diseño en los últimos años, permitirá la mudanza del organismo estatal de su actual localización, dejando liberada toda la franja de suelo sobre la que el Plan Especial del Puerto dibuja un gran complejo de oficinas premium.

Otra infografía del futuro edificio de la Agencia Tributaria en el puerto de Málaga.

Detalles

La nueva sede de la Agencia Tributaria cuenta con la firma del estudio sevillano Ingravitto. La pretensión es levantar el inmueble sobre una parcela de 1.144 metros cuadrados, localizada junto a la Avenida Manuel Agustín Heredia, al oeste de la puerta de Colón.

El equipamiento dispondrá de sótano, con capacidad para entre 32 y 35 plazas de aparcamiento, y planta baja más cuatro alturas. Además, contará con un almacén anexo al edificio en la planta baja de 344 metros.

La planta baja, con 800 metros construidos, deberá albergar, entre otros usos, áreas de trabajo y áreas especiales, como una sala de espera de público para 100 personas aproximadamente, la multifuncional (salón de actos, aulas de formación, reunión, etc.) con tabique móvil intermedio, convertible en dos salas (para 30 personas aproximadamente), y un área destinada a campañas tributarias dimensionada para 40 puestos.

Las plantas primera y segunda irán destinadas al servicio de Aduanas, sumando entre las dos 1.600 metros cuadrados construidos, en los que desarrollarán su trabajo entre 45 y 50 efectivos, mientras que las plantas tercera y cuarta irán destinadas al servicio de Vigilancia Aduanera, sumando entre las dos 1.600 metros construidos. En ellas desarrollarán su trabajo 84 efectivos (unos 42 de personal de tierra y el resto de embarcaciones).

El camino que ahora se plantea para este ente es el mismo que ya recorrió tiempo atrás la Guardia Civil, que también fue trasladada a unas nuevas dependencias.

El encaje de estas piezas debe permitir al Puerto avanzar de manera definitiva en su apuesta estratégica por adjudicar el desarrollo de un importante polo de oficinas, con un techo de 26.500 metros cuadrados.

El concurso de la futura sede de la Agencia Tributaria es esencial, aunque habrá que esperar aún para que se pueda poner en marcha el trámite para la concesión de los terrenos.