Así lucen las letras gigantes de la playa de Pedregalejo, en Málaga: cada una cuesta más de 6.500 euros

La playa malagueña de Pedregalejo, una de las más populares de la capital de la Costa del Sol, cuenta ya con un conjunto de letras escultóricas gigantes con su nombre.

La rotulación artística instalada es similar a las ya existentes en las playas de La Malagueta, Misericordia, El Dedo, El Palo y San Andrés.

Los concejales delegados de Playas y del Distrito Este, Teresa Porras y Carlos Conde, respectivamente, han presentado este viernes las nuevas letras gigantes situadas a la altura de los números 90-83 del paseo marítimo El Pedregal y que oscilan entre los 1,8 y 2,5 metros de alto por 1,5 y 2 metros de ancho a lo largo de 16 metros.

El Área de Playas ha destinado 72.116 euros para el suministro e instalación de estas letras escultóricas. Se trata de un equipamiento ornamental que sirve de indicativo de la zona.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento continúa creando iconos artísticos en sus playas que se convierten en referentes.

Las letras están realizadas sobre una estructura de hierro recubierta con hormigón proyectado, modelado y texturizado con acabado arenoso de color de la arena del entorno, con cimentación sobre hormigón armado.

Todos los materiales constructivos empleados son de primera calidad y aptos para ambientes marinos.

Tienen una altura aproximada entre 1,8 y 2,5 metros en su punto más elevado, mientras que la anchura oscila entre los 1,5 y los 2 metros. El conjunto cuenta también con iluminación nocturna.