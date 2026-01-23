Así es el gran centro comercial que Tomás Olivo quiere en Málaga: 115.000 metros y una inversión de hasta 150 millones

Empiezan a desvelarse los primeros números del gran centro comercial que Tomás Olivo quiere levantar en Málaga.

115.000 metros cuadrados de superficie comercial, entre 130 y 150 millones de euros de inversión... Cifras que ponen de manifiesto la magnitud de la operación inmobiliaria a la que desde finales de 2025 viene dando forma el rey de los centros comerciales en España.

De la mano del estudio de Ángel Asenjo, Olivo ha abierto formalmente ante la Gerencia de Urbanismo el camino para tramitar una iniciativa que se antoja compleja.

La localización elegida, en una especie de isla del polígono Azucarera, situada en las proximidades del Martín Carpena, al sur, y del Málaga Nostrum, al norte, elevan la dificultad de encaje de un complejo que, en caso de ver la luz, se convertiría en punto de atracción de miles de personas. Y, por ende, de cientos de vehículos.

Posible sector donde Tomás Olivo se plantea construir un centro comercial en Málaga. Google Earth

Este es uno de los aspectos más relevantes a los va a tener que dar respuesta la propuesta de intervención. De hecho, según fuentes vinculadas al proyecto, el equipo técnico ya trabaja en un estudio específico de movilidad con el que sortear uno de los posibles inconvenientes.

Con la presentación del Plan de Reforma Interior (PRI), que está siendo ya estudiado por los técnicos de Planeamiento de Urbanismo, Olivo busca modificar el actual uso de los terrenos. Un movimiento indispensable para poder desarrollar el pretendido centro comercial.

Si bien la extensión completa de las fincas ronda los 80.000 metros cuadrados, las futuras edificaciones ocuparían una huella de unos 45.000 metros.

Aunque Olivo no ha hecho más que poner la primera semilla, tras mantener las primeras conversaciones en octubre del año pasado con los máximos responsables municipales, incluido el alcalde, Francisco de la Torre, su pretensión es que este centro comercial sea una realidad a lo largo de 2029. Un reto ciertamente ambicioso.

Para contextualizar la dimensión del proyecto impulsado por Olivo sirva decir que los 115.000 metros de techo pretendidos casi duplican los 60.000 metros del Centro Comercial Rosaleda, uno de los más populares de la capital de la Costa del Sol, y están poco por debajo de la superficie de La Cañada, en Marbella.

Olivo, que se mantiene desde hace años como uno de los españoles más ricos, lidera General de Galerías Comerciales, referente del sector a nivel nacional. Esta firma explota directamente una decena de espacios.