Una conductora resulta herida tras volcar su vehículo: chocó contra un semáforo en Málaga

Una mujer ha resultado herida tras volcar su vehículo al chocar contra un semáforo en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

El accidente tuvo lugar en la noche de este pasado lunes en la avenida Manuel Agustín Heredia, a la altura de calle Córdoba, en el distrito Centro cuando, al parecer, el vehículo volcó como consecuencia del impacto con un semáforo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de bomberos y de la Policía Local, así como de los servicios sanitarios del 061, que atendieron a la conductora del vehículo.

La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación de las causas del accidente.