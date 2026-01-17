Continúa el encierro en el edificio de la Junta en la capital que vendieron a un fondo israelí y era la sede

Las claves nuevo Generado con IA Colectivos sociales mantienen el encierro en el edificio de la Junta de Andalucía en Málaga para protestar contra su venta a un fondo israelí que planea convertirlo en apartamentos turísticos. La protesta está liderada por mujeres en situación vulnerable que reclaman alternativas habitacionales y denuncian la falta de diálogo por parte de la Junta. El inmueble, antigua sede de Málaga Acoge, fue vendido a White Málaga por más de 3,6 millones de euros, superando el precio de licitación. La Junta justifica la venta alegando que el edificio no reúne condiciones de habitabilidad ni seguridad, y que la ONG ocupaba el local de forma irregular.

Los colectivos sociales que este viernes se encerraron en el edificio de la Junta de Andalucía de calle Ollerías en Málaga capital continúan este sábado en el interior del inmueble para denunciar que el Gobierno andaluz "ha entregado el inmueble a un fondo de inversión para uso turístico mientras miles de familias malagueñas sufren desahucios y falta de alternativas habitacionales".

La protesta se mantiene después de que hayan pasado la noche en el interior de la que ha sido la sede de Málaga Acoge durante 20 años y que dejaron hace unos días. Por el momento, los colectivos que siguen encerrados están a la espera de una respuesta de la Junta de Andalucía.

En este sentido, desde Un Techo Por Derecho explican que "la acción la está encabezando mujeres en defensa del derecho a la vivienda con situaciones vulnerables".

Además inciden en que "la Junta ni siquiera se digna a entablar diálogo, ni siquiera ofrece una reunión y ni siquiera ofrece alternativas habitacionales a las mujeres que están dentro".

Por su parte, desde el Sindicato de Inquilinos de Málaga sostienen que "el edificio, propiedad de la Junta de Andalucía, ha sido vendido a un fondo israelí que pretende hacer apartamentos turísticos en plena crisis habitacional".

El inmueble pertenecía a la Junta de Andalucía, que el pasado junio de 2024 se lo vendió a White Málaga, un fondo israelí que en los últimos años viene copando buena parte de las nuevas promociones inmobiliarias del Centro histórico de Málaga, con la recuperación de edificios antiguos y su transformación en viviendas o apartamentos turísticos.

Para adquirir el edificio, hasta ahora sede de Málaga Acoge, situado en calle Ollerías, le pagó a la Junta de Andalucía más de 3,6 millones de euros (900.000 euros más del precio de licitación).

Versión de ayer de la Junta de Andalucía

Desde la Junta de Andalucía aseguraron ayer que el inmueble "no cuenta con condiciones de habitabilidad, seguridad, ni salubridad. De ahí que se haya trasladado a otro inmueble público, en la calle Palestina, a la asociación Málaga Acoge, de mutuo acuerdo con la ONG, que también venía ocupando el local de calle Ollerías de forma irregular".