Málaga aplaza al 25 de enero la Romería de San Antón del distrito este por la previsión meteorológica

La tradicional Romería de San Antón no va a celebrarse este domingo 18 de enero sino que se aplaza hasta el próximo 25 de enero debido a las previsiones meteorológicas, ya que la probabilidad de lluvia para esta jornada es alta. Así lo ha informado el Ayuntamiento de Málaga a través de sus redes sociales.

Cabe recordar que el acontecimiento, que fue retomado por la asociación de vecinos en 1981, tiene por objetivo fomentar la convivencia entre los vecinos y concienciar sobre el respeto al medio ambiente, aunando los esfuerzos de los colectivos del distrito, empresas y la junta municipal.

La cita iba a tener lugar el próximo domingo, entre las 12.00 y las 17.00 horas, en el parque forestal Lagarillo Blanco.

Este año, dentro del programa de actividades, estaba incluido el XIII Concurso del Juego de la Rana y el XVI Encuentro de Maragatas, que sigue siendo uno de los eventos con mejor acogida.

Además, iban a actuar la Maragata Arrejuntaos por tradición y la Panda de Verdiales Los Arrejuntaos y se iban a preparar entre todas las entidades del barrio las tradicionales migas, que se repartirán entre los asistentes.

Además, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) había establecido un servicio de autobús especial para facilitar la asistencia a la romería. Este servicio iba a ofrecer salidas a partir de las 11.00 horas desde la calle Mar, entre la plaza de calle Morejón y la plaza Matías Rodríguez Mellado, con destino a la plataforma alta del Monte San Antón. La vuelta iba a ser a las 16.30 horas desde la plataforma del Monte San Antón hacia la calle Mar.