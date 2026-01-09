Un detenido de 44 años como presunto autor de un tiroteo sin heridos en el distrito Palma-Palmilla

Un hombre de 44 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un nuevo incidente con armas de fuego en Málaga capital, concretamente en el distrito de Palma-Palmilla.

Así lo han confirmado fuentes del cuerpo de seguridad, que han precisado que los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 4 de enero y que no se han localizado a personas heridas a consecuencia de los disparos.

Según ha adelantado Sur, se habrían encontrado hasta media docena de casquillos de bala en el lugar de los hechos, y al parecer, una reyerta entre los implicados unos días antes concluyó en un conflicto que derivó esa noche en el tiroteo.

Así, el ahora detenido habría sacado una pistola de entre sus pertenencias, abriendo fuego contra la víctima mientras la perseguía. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado la detención del referido varón de 44 años, a la vez que han insistido en que el suceso se saldó sin heridos y que no provocó problemas de más gravedad.