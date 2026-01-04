¿A qué bancos debe dinero el Ayuntamiento de Málaga? Todos los detalles del endeudamiento municipal

Imagen de la entrada principal a la Casona del Parque, en Málaga.

Una de las particularidades que permite descubrir el análisis detallado de los presupuestos municipales tiene que ver con las entidades financieras y administraciones públicas a las que debe dinero el Ayuntamiento de Málaga.

Durante las últimas décadas, la reducción del nivel de endeudamiento ha sido objetivo central de la estrategia del equipo de gobierno. Los logros son más que evidentes, como demuestran los datos reales que publica periódicamente el Banco de España.

Sin embargo, de acuerdo con los números recogidos en el proyecto de presupuesto para el año que viene, a finales de 2026 se estima que el endeudamiento alcanza los 390 millones de euros, incrementándose sobre los 362 millones pendientes a finales de 2025.

Más allá de este detalle, fruto de las operaciones financieras programadas en el nuevo ejercicio, la lectura del documento sobre los movimientos de deuda, extensible al Ayuntamiento y a sus organismos dependientes, permite saber cuáles son los bancos a los que se debe ese dinero.

El resultado es una amplia constelación de acreedores compuesta de bancos, entidades públicas de crédito y organismos europeo.

La fotografía que puede hacerse es la de una deuda muy bancarizada, concentrada en un grupo de entidades españolas y europeas: BBVA, Unicaja, Caixabank, Santander, Bankinter, Cajamar, Caja Rural de Granada, Caja Rural del Sur, Cajasur, Arquia Bank, Banco Sabadell, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la empresa pública Acuamed figuran entre los principales acreedores del Ayuntamiento y sus organismos.

A ellos se suman operaciones sindicadas y refinanciaciones que combinan a varios bancos en un mismo préstamo, especialmente en el ámbito del agua y de la vivienda pública.​

En el Ayuntamiento "matriz", buena parte del endeudamiento proviene de préstamos de inversión suscritos en las últimas dos décadas con BBVA, Santander, Caixabank, Bankinter, Arquia, Cajasur, Cajamar y las cajas rurales, a los que se añaden líneas más recientes (2022–2025) destinadas a financiar el plan de inversiones y la adquisición de participaciones en empresas municipales.

Esta deuda convivirá en 2026 con la devolución de las liquidaciones negativas de la PIE de 2008 y 2009, que aún dejarán alrededor de 15 millones pendientes tras el reintegro previsto para ese ejercicio.​

El peso de las empresas municipales

Si se mira el perímetro consolidado, el Ayuntamiento no está solo: empresas y organismos municipales suponen una parte muy relevante de la deuda total prevista.

EMASA, la empresa municipal de aguas, es uno de los grandes actores, con más de 47 millones de deuda a largo plazo a finales de 2026 y otros casi 60 millones aún por disponer, fundamentalmente con Unicaja, Caja Rural de Granada, Cajamar y en operaciones refinanciadas de préstamos sindicados.​

La política de vivienda también tira de financiación externa: el Instituto Municipal de la Vivienda y la Sociedad Municipal de Viviendas suman en conjunto unos 79 millones de deuda a largo plazo.

En este ámbito aparecen como acreedores el BEI —que concentra los 37 millones de una gran operación para promoción de vivienda—, además de Caixabank, Unicaja, Caja Rural del Sur, Triodos Bank, ICO y otros bancos con un mosaico de préstamos para alquiler y venta de viviendas.​

Transportes, aparcamientos y servicios

En el transporte público, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) combina préstamos bancarios y arrendamientos financieros para renovar flota y equipamientos.

A finales de 2025 mantiene unos 4,7 millones de deuda a largo plazo, cuantía que se incrementará hasta los 9,5 millones debido a nuevas operaciones de crédito previstas en 2026.

La Sociedad de Aparcamientos y Servicios presenta un endeudamiento más moderado, con algo más de 4,3 millones a largo plazo repartidos entre Bankinter, Unicaja, Santander y Caixabank, y 4 millones de deuda a corto con Unicaja que se refinanciará o amortizará en 2026.

Parcemasa, la empresa de cementerios y servicios funerarios, mantiene en cambio unos 2,7 millones de deuda a largo plazo, principalmente con Caixabank y Unicaja, fruto de inversiones en instalaciones en años anteriores.​

2025 frente a 2026: más deuda disponible

El informe muestra que el endeudamiento consolidado pasa de unos 362,7 millones de euros pendientes a 31 de diciembre de 2025 a unos 390,3 millones a 31 de diciembre de 2026, una evolución que combina fuertes amortizaciones con nuevas disposiciones de préstamos ya firmados o a concertar.

El Ayuntamiento y sus entes tienen autorizados o previstos más de 200 millones en nuevas disposiciones, que no se traducen de golpe en deuda efectiva porque se irán utilizando conforme avancen las inversiones del plan cuatrienal.​

Pese a esta dinámica, la deuda estrictamente atribuible al Ayuntamiento sin contar sus entes se mantiene en el entorno de los 197 millones de euros, al compensarse las nuevas disposiciones con las amortizaciones previstas.