Interrumpida la circulación del Cercanías en Málaga tras el arrollamiento de una persona

Imagen de uno de los trenes de Cercanías de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA La circulación de Cercanías en Málaga se ha interrumpido tras el arrollamiento de una persona por un tren. El tráfico ferroviario está paralizado en ambas vías entre las estaciones de Málaga y Los Prados. Trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea C-2 de Málaga permanecen detenidos en las estaciones afectadas. Policía Nacional y servicios sanitarios se han desplazado al lugar y la víctima estaba con vida según los primeros avisos.

La circulación de Cercanías de Málaga ha sido interrumpida alrededor de las 17.00 horas de este miércoles. Una persona ha sido arrollada por uno de los trenes, según ha informado Adif a través de sus redes sociales.

El tráfico se ha paralizado en ambas vías entre las estaciones de Málaga y Los Prados.

Están afectados trenes de Media Distancia y Cercanías de la línea C-2 de Málaga que están detenidos en las estaciones.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Policía Nacional y Servicios Sanitarios, según explican desde Emergencias 112. Además, sostienen que la víctima estaba con vida, según los alertantes.