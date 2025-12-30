Toda la línea del Metro de Málaga al Civil estará en obras en 2026, justo 20 años después de arrancar junto al Carpena

Visita de las consejeras de Fomento, Rocío Díaz, y Economía, Carolina España, a las obras del Metro de Málaga en la calle Eugenio Gross. Junta de Andalucía

Justo 20 años después de que el Metro empezara su extraordinario viaje por los barrios de Málaga, la mayor infraestructura de las últimas décadas en la capital de la Costa del Sol, avanza de manera definitiva hacia el Nuevo Hospital.

El impulso del proyecto ferroviario hacia la zona norte, objeto de no pocas variaciones en los últimos años, entra de lleno en su etapa definitiva.

Con dos de los tres tramos ya en obras, la pretensión de la Junta de Andalucía es que la puesta en marcha de la maquinaria en la pieza final, Eugenio Gross-Blas de Lezo, tenga lugar a mediados de 2026.

Y ello después de que, como anunció este lunes la consejera de Fomento, Rocío Díaz, esté prevista la adjudicación de la obra de este tajo a lo largo del primer trimestre de 2026.

Un paso adelante que permite dibujar la hoja de ruta definitiva trazada por la Administración regional para, tras invertir casi 250 millones de euros, llevar el suburbano desde la estación Guadalmedina, junto a El Corte Inglés, hasta el cruce de Blas de Lezo con Arroyo de los Ángeles.

Conforme a las estimaciones fijadas por Fomento, es evidente que en 2026 estará en obras el trazado completo de 1,8 kilómetros del ramal al Civil.

El primero de ellos, Guadalmedina-Hilera, se puso en marcha a principios de 2024. Desde ese momento, las empresas adjudicatarias, encabezadas por Sando, han sido capaces de ejecutar al 100% los muros pantalla que darán forma al paso soterrado, iniciando en las últimas semanas la excavación del túnel.

El avance de las operaciones en la calle Hilera, sin embargo, se ven ahora claramente condicionado por el extraordinario hallazgo arqueológico de una necrópolis romana desconocida.

Tras varios meses de trabajos, la Junta ha acordado extender la excavación, de manera que se prevén varios meses más de actuaciones, lo que retrasará la labor de reposición del viario en superficie.

En el caso del segundo de los tramos, Hilera-Eugenio Gross, ya hay dos equipos de pantalladoras trabajando sobre el terreno, dando forma a las pantallas del túnel. El grado de ejecución es ciertamente bajo, de apenas el 8%, si bien son pocas las semanas que las constructoras, con FCC al frente, llevan ocupando el espacio.

Queda por tanto pendiente de arranque el tercero y definitivo tajo, que llevará la obra a Blas de Lezo. Será en esta vía donde quedará situada la estación término del ramal, la del Nuevo Hospital.

Los datos oficiales sitúan en unos 61,6 millones de euros (IVA incluido) el coste de este tajo. La suma de todos los tramos sitúa en unos 162 millones el coste global de la infraestructura.

Final no antes de 2030

Conforme a la fotografía que se puede tomar en este momento de la prolongación del Metro hacia la zona norte, cabe concluir que no será antes de mediados o finales de 2029 cuando quede completada la ejecución material de todo el Metro al Civil, incluyendo las tres estaciones programadas.

Implica esto que el suburbano pueda entrar en servicio. No. Porque la Junta tiene aún por delante la adjudicación de otras fases de la operación indispensables para el funcionamiento de los trenes.

Es el caso de las instalaciones y la arquitectura de las estaciones, así como el contrato para el despliegue de la señalización ferroviaria.

Y cuando todo el esquema técnico esté desarrollado y terminado, será el momento de las pruebas, buscando con ello analizar en detalle el funcionamiento correcto de todos los sistemas y elementos que componen el gran armazón.

Todo esto obliga a pensar que la llegada del Metro hasta el entorno del Civil y el Materno Infantil no tendrá lugar nunca, en el mejor de los casos, antes de finales de 2030. Un calendario que dista mucho del que llegó a manejarse años atrás, cuando se hablaba de 2027.