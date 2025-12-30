Gran novedad en 2026 en la línea de la EMT que une el PTA y Campanillas con la Universidad y el Centro

Se avecina un importante cambio en el trazado de la línea de autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que une el Centro de la ciudad con el Parque Tecnológico de Andalucía y el barrio de Campanillas.

El Ayuntamiento acaba de anunciar que, previsiblemente, a finales del primer trimestre del año podrá entrar en funcionamiento el ajuste del recorrido de la L25, que actualmente transita por la autovía del Guadalhorce, la A-357, desde donde se desvía hacia la tecnópolis.

La novedad ahora planteada permitirá a los autobuses de esta línea avanzar en su recorrido por el interior del campus de la Universidad, garantizando la conexión directa del PTA con la Universidad y generando un enlace intermodal con el Metro en la estación Andalucía Tech.

Recorrido actual de la línea 25 de la EMT entre el Paseo del Parque y el PTA.

Este paso adelante se dará una vez comprobada la validez del nuevo sistema semafórico ferroviario instalado en el cruce de la calle Jiménez Fraud, convertido en estos años en uno de los principales puntos negros en la confluencia del suburbano con el tráfico rodado.

Según informaron este lunes desde la Casona del Parque, ya han comenzado las pruebas de este sistema semafórico, con el que se busca, precisamente, reducir la siniestralidad en las proximidades del Hospital Clínico.

Esta intervención forma parte de la segunda fase del ambicioso proyecto de transformación viaria realizado en la zona, que se ha centrado en realizar un nuevo ramal exclusivo de autobús que facilite la comunicación del transporte colectivo entre la zona este y oeste del distrito Teatinos.

Esta solución también supondrá una mejora, demandada por los vecinos y vecinas, de la conectividad de Campanillas con el Centro, la Universidad y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria.

Con carácter previo a la modificación efectiva del trazado de la Línea 25, y una vez que los semáforos ferroviarios se encuentren plenamente operativos, se llevarán a cabo pruebas técnicas y operativas en entorno real con circulación de autobuses por las vías abiertas al tráfico general.

Estas pruebas se realizarán conforme a los protocolos de seguridad establecidos, tanto para la protección de los viajeros como para la seguridad de los conductores y demás personal de la EMT, e incluirán la verificación del correcto funcionamiento de las conexiones ITS (Intelligent Transport Systems) entre los vehículos y los sistemas semafóricos.

En particular, se comprobará la fiabilidad de las comunicaciones, los tiempos de respuesta, la priorización semafórica cuando proceda y la ausencia de interferencias que puedan comprometer la seguridad vial o ferroviaria.

Una vez superadas satisfactoriamente, se procederá a la puesta en funcionamiento del nuevo trazado de la línea 25 que se prevé para finales del primer trimestre de 2026.