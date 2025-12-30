Bonificaciones al transporte público en Málaga: esto es lo que pagarás en 2026 por viajar en el Metro y en la EMT

Vista del acceso a la estación del Metro de Málaga en la Alameda Principal. Álvaro Cabrera

Información relevante para el bolsillo de las decenas de miles de personas que cada día se suben al Metro de Málaga y a los autobuses de la EMT de la capital.

Viajar en el suburbano de la capital de la Costa del Sol seguirá costando en 2026 lo mismo que ha venido costando en los últimos meses de 2025.

Y ello después de que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía hayan asumido el compromiso de mantener las bonificaciones al transporte público.

El último paso en este sentido lo ha dado la Junta, que ha informado este martes de que va a mantener el 20% de ayuda que ya venía aplicando en los sistemas de su competencia, entre los que se incluye el Metro malagueño.

Este porcentaje viene a sumarse al que hace apenas una semana acordó el Consejo de Ministros. En el plan de medidas se incluye la gratuidad para menores de hasta 14 años.

Estas ayudas se aplican sobre los títulos multiviaje y abonos; es decir, a través de la tarjeta verde de los Consorcios, los bonos de los metros y aquellos operadores interurbanos que dispongan de abonos.

Conforme a esta hoja de ruta es previsible pensar que desde el 1 de enero de 2026, los usuarios del Metro tendrán que hacer frente a estas tarifas:

Tarjeta Monedero: 0,49 euros.

Tarjeta Joven (hasta 14 años): Gratis.

Tarjeta Joven (15 a 29 años): 0,33 euros.

Familia numerosa: 0,39 euros.

Familia numerosa especial: 0,25 euros.

Familia numerosa + Joven: 0,26 euros.

Familia numerosa especial + Joven: 0,16 euros.

La prórroga de las bonificaciones anunciada por la Administración regional se mantendrá durante todo el año 2026 e implica la gratuidad para menores de 15 años, los descuentos del 50% para jóvenes de hasta 30 años; y la bonificación del 40% al resto de abonos (20% por parte del Ministerio y el 20% restante de la Junta).

"Andalucía no sólo va a aplicar las bonificaciones del Ministerio de Transportes, sino que vamos a añadir un 20% de descuento adicional, para que el transporte público siga siendo la opción elegida por los andaluces para sus desplazamientos", ha afirmado la consejera de Fomento, Rocío Díaz.

En el caso de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), el Ayuntamiento toma el mismo camino, garantizando descuentos de entre el 50 y el 40% del precio de tarjetas y abonos, al tiempo que será gratis para niños y niñas hasta los 14 años, inclusive.

Así, a partir del 1 de enero se prorrogarán las bonificaciones del transporte público municipal que han estado vigentes desde septiembre de 2022 y que se extenderán hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cabe decir que, durante el año pasado las aportaciones municipales a esta medida han ascendido a un total de 5.480.545,03 euros (2.652.552,40 euros en el primer semestre y 2.827.992,63 euros en el segundo).

Así, los precios reducidos prorrogados para el año 2026 son:

Los títulos multiviajes están en estos valores, según la web de la empresa municipal: