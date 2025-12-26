Huelga de los trabajadores del Centro Municipal de Emergencias de Málaga el día de la Cabalgata de Reyes

Una imagen del Centro Municipal de Emergencias. Ayuntamiento de Málaga - Área de Seguridad

Las claves nuevo Generado con IA Los trabajadores del Centro Municipal de Emergencias de Málaga han convocado una huelga del 3 al 6 de enero, coincidiendo con la Cabalgata de Reyes. La huelga afecta a los servicios de emergencia 080 y 092, gestionados por la empresa Eulen, por varios incumplimientos laborales y contractuales. Entre los motivos destacan la reducción de plantilla, alteración de contratos y jornadas, desigualdad en compensaciones y vulneración de derechos laborales. El SERCLA ha citado a las partes para mediar el 2 de enero y la huelga se enmarca en un contexto de alta conflictividad laboral en concesionarias municipales.

La plantilla del Centro Municipal de Emergencias (CME) del Ayuntamiento de Málaga ha convocado una huelga desde el 3 hasta el 6 de enero, coincidiendo con el cierre de las fiestas navideñas y con las tradicionales cabalgatas de Reyes, incluida la principal del día 5.

Así lo confirman desde el sindicato CGT, que precisa que esta medida afectará a los números de atención de emergencias 080 y 092, gestionados por la empresa Eulen.

Según la convocatoria, la huelga se debe a una serie de "incumplimientos reiterados" del pliego de prescripciones técnicas y del consentimiento municipal, que según los trabajadores, devalúan el servicio que se presta a la ciudadanía y cuestionan la profesionalidad de quienes atienden estas líneas.

Entre los motivos alegados están:

Reducción de plantilla y alteraciones unilaterales de contratos, con algunas jornadas limitadas a ocho horas semanales.

Trato desigual entre trabajadores según el tipo de contrato, especialmente en la compensación de festivos y en el derecho a ampliar jornada.

Alteración de cadencias de trabajo y descanso, con exigencia de disponibilidad absoluta que vulnera la conciliación y la desconexión digital.

Incumplimientos salariales y de convenios, incluyendo la retribución en permisos retribuidos y el derecho a descansar dos fines de semana al mes.

El SERCLA (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Andalucía) ha citado a CGT y al comité de huelga el próximo 2 de enero a las 9:30 h, siendo este el primer conflicto laboral de 2026 que se abordará en el órgano de mediación.

Desde CGT indican que esta huelga se suma a la "alta conflictividad laboral" existente en otras concesionarias del Ayuntamiento de Málaga, como es el caso de los socorristas de las playas y al servicio de mantenimiento y control de redes de saneamiento.