Un acertante de la Bonoloto gana más de cinco millones de euros en El Molinillo, en Málaga capital

Un malagueño ha recibido el mayor regalo que Papá Noel podría traerle tras ganar el premio de primera categoría, con seis aciertos, en el sorteo de la Bonoloto correspondiente a este miércoles, 24 de diciembre: está dotado con 5.030.323,59 euros.

En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 35 de Málaga, situada en el número 2 de la calle Duque de Rivas, en el barrio de El Molinillo, según la información de Loterías y Apuestas del Estado. Esta administración es conocida como la Doña Manolita malagueña, por la gran cantidad de premios que reparte durante el año.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles ha estado formada por los números 2, 9, 17, 20, 27 y 43. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 3.432.390,50 euros.